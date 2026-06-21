Lieke Klaver hield zondagmiddag gemengde gevoelens over aan haar optreden op de 400 meter bij de FBK Games in Hengelo. De 27-jarige topatlete noteerde haar snelste tijd van het seizoen op de 400 meter. Dit was alleen niet genoeg voor de winst voor eigen publiek tijdens de FBK Games. Klaver kwam als derde over de finish.

Klaver maakte in Hengelo wederom gebruikt van haar sterke punt; een snelle start. De eerste helft van de ronde ging voorspoedig voor de Nederlandse. Op het laatste rechte stuk moest Klaver wel meer ruimte prijs geven aan haar concurrenten. Hierdoor finishte ze als derde. De Egyptische Bassant Hemid wist te winnen.

Klaver is zoekende

Ondanks dat het resultaat niet het hoogst haalbare was, noteerde ze met een tijd van 50,60 seconden haar snelste 400 meter van het seizoen. Ze heeft echter het gevoel dat er meer in het vat zit. "Met de derde plaats ben ik wel tevreden. Alleen die 50.6, dat is nu al mijn derde op rij. Ik ben nog heel erg aan het zoeken naar die ene uitschieter. Dit is gewoon mijn basis", zo stelde ze tegenover de NOS.

Met het EK outdoor over anderhalve maand in het verschiet, is Klaver flink aan het trainen. Het seizoen is dan ook nog moeizaam voor haar. In de Diamond League-wedstrijden wist ze namelijk nog geen potten te breken. Toch wordt Klaver hier niet zenuwachtig van. "We zijn nog veel aan het trainen. Als we de volgende trainigsfase ingaan, reageert mijn lichaam daar waarschijnlijk sterk op. We hebben nog wel even."

Vuur moet weer aangewakkerd worden

Klaver, die op het afgelopen EK indoor nog een bronzen plak wist te veroveren op de 400 meter, is sinds de winter anders gaan trainen. Minder fysiek en meer focus op het mentale aspect. Na afloop van de race in Hengelo gaf ze tekst en uitleg over die nieuwe methode. "Ik voel me heel goed. Doordat ik mentaal heel stabiel ben, is het moeilijk om dat vuurtje weer te vinden. Ik moet die peper weer in mijn reet hebben", zo besloot Klaver.

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