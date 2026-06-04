Femke Broeders-Bol staat voor haar outdoordebuut op haar nieuwe afstand, met ook een nieuwe naam. Ze stapte begin dit jaar in het huwelijksbootje met polsstokhoogspringer Ben Broeders. Nu licht ze haar naamsverandering toe.

De olympisch kampioene trouwde op 21 februari met haar grote liefde en besloot ook zijn naam aan te nemen. Dat voelde voor haar als een logische stap. "Mijn naam is veranderd, maar mijn leven niet’’, zegt ze over haar huwelijk tegen het AD. "Die naamsverandering was een vrij makkelijk keuze. ‘Ik ben Bol’, klinkt ook niet. Ik had altijd het idee als ik zou trouwen, dan dezelfde naam als mijn man te willen."

"Ik wilde wel graag Bol erbij houden, want ik vind het zelf vrij ingewikkeld als atleten hun naam veranderen", vervolgt ze. En op de atletiekbaan is er al een behoorlijke transitie gaande. "Trouwen was heel leuk, maar mijn leven is meer veranderd door de switch naar de 800 meter."

Voetblessure

Ze maakt dit seizoen de overstap van de 400 meter horden naar de 800 meter en zal daar deze maand haar outdoordebuut maken. Het indoorseizoen ging grotendeels aan haar voorbij vanwege een voetblessure.

"Ik ken mijn lijf goed en wist dat ik mijn lijf opnieuw moest ontdekken. Uiteindelijk denken we dat de blessure ontstond omdat ik op een nieuwe manier door de verzuring heen moet lopen", legt ze uit. "Ik moest trager en langer lopen. Door het grondcontact begon de pees te irriteren. Een blessure is uiteindelijk ook altijd pech.’’

Het is een groot avontuur en Broeders-Bol weet nog niet waar dat zal eindigen. "Ik ga mijn lijf ontdekken, de afstand ontdekken en dan kan ik doelen stellen voor de komende twee jaar. Ik heb dit jaar geen flauw idee waar het me brengt", bekent ze. "Andere jaren wist ik dat wanneer ik een heel goede race liep, ik dan het bijvoorbeeld het EK waarschijnlijk zou winnen. Nu weet ik dat niet. Dit jaar is anders dan andere jaren. De kans is heel groot dat ik niet alles ga winnen.’’

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover