Lieke Klaver liep donderdag de finale van de 400 meter in de Diamond League in Rome. Daar ging ze de strijd aan met Keely Hodgkinson, de nieuwe rivale van Femke Broeders-Bol.

De 400 meter in Rome is een uitstapje voor de Britse, die normaal de 800 meter loopt. Ze won op de Olympische Spelen in Parijs goud op haar afstand en werd ook al twee keer Europees kampioen. Alleen een gouden WK-medaille ontbreekt nog, net als dus het wereldrecord.

Dit jaar krijgt ze concurrentie van de Nederlandse Broeders-Bol, die haar focus heeft verlegd van de 400 meter horden naar de 800 meter. Zij maakt deze maand haar outdoordebuut op haar nieuwe afstand.

Lieke Klaver

Maar donderdag stond Hodgkinson dus met Klaver aan de start van de 400 meter. Beiden kwamen tekort om mee te strijden om de winst, maar waren wel aan elkaar gewaagd. De Nederlandse topatlete kwam als zesde over de streep met een tijd van 50.62 en Hodgkinson finishte vlak achter haar als zevende in 51.14 seconden. De Noorse Henriette Jæger won de finale van de 400 meter met een tijd van 49.60 seconden.

Nadine Visser

Eerder op de avond kwam Nadine Visser in actie in de Diamond League. Zij is opnieuw als derde geëindigd op de honderd meter horden. De 31-jarige Nederlandse kwam donderdag in Rome tot een tijd van 12,58 seconden. De zege ging naar de Jamaicaanse Megan Simmonds in 12,50, voor de Amerikaanse Kendra Harrison (12,54).

Visser zette zondag bij de Diamond League-meeting in Rabat in Marokko met 12,47 seconden haar beste tijd van dit seizoen neer. Het persoonlijk record van Visser staat op 12,28.

Maureen Koster zette op de 5 kilometer met 14.33,56 een persoonlijk record neer. Daarmee werd ze negende. Het persoonlijk record van Koster was 14.33,97.

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