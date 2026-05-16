Het seizoen is begonnen voor atlete Bente de Jager (24) uit Breda. De specialiste op de kortere loopnummers geeft via haar socials een inkijkje in hoe ze de belangrijke eerste dag van het outdoorseizoen heeft beleefd. "Waar ik bang voor was is helaas uitgekomen."

De Jager behoort tot de top van Nederland op de sprint. Ze was eerder dit jaar present bij de NK atletiek in Apeldoorn, waar ze onder meer een serie op de 60 meter overleefde, waarna ze strandde in de halve finales. Deze week was ze van de partij bij de Harry Schulting Games in Vught. Ze plaatste zich voor de finale op de 100 meter en werd daarin achter Omara Wondel nummer twee.

Kop is eraf

Op Instagram bilkt ze terug op die wedstrijden. "Nou, de kop is eraf en waar ik bang voor was is helaas uitgekomen", zo begint ze haar video. "Vandaag opende ik mijn outdoorseizoen met een 100 meter." Vervolgens legt ze uit hoe ze haar wedstrijddag had ingedeeld. Wat ze bedoelt met haar vrees wordt niet helemaal duidelijk.

Na haar ontbijt, zo vertelt ze tussen neus en lippen door, leverde ze "de conceptversie van mijn scriptie in". Zoals ze ze dat achteloos meldt doet ze alsof het niks is om een bestaan als semiprof atlete te combineren met een studie.

Tattoo

"Toen was het tijd om mezelf verder klaar te maken", zegt ze bij beelden van zichzelf in een rood atletiekpak, waarbij de tattoo's op haar lichaam duidelijk zichtbaar zijn. "De weersvoorspelling was helaas slecht. Ik deed daarom veel laagjes kleding aan en heb ook extra kleding meegenomen."

In de auto pepte de Jager zich op met muziek, maar haar stemming sloeg om toen ze de atetiekbaan bereikte. "Het bleek te regenen bij de baan. Ik kon een groot deel van mijn warming-up gelukkig binnen doen. Toen ik mijn eerste 100 meter mocht lopen, was het echt keihard aan het regenen." In haar video is vervolgens een regenboog zichtbaar. Die bracht geen geluk, want ze scherpte haar tijd uit de openingsronde vervolgens in de finale niet aan.

Verbeteren

In een post van eerder in de week stelt ze zich voor haar nieuwe volgers even voor: "Mijn naam is Bente de Jager, ik ben 24 jaar oud en sprintster bij AV Sprint Breda. Ik focus mij op de korte sprint en doe dit op nationaal niveau. Atletiek speelt een centrale rol in mijn dagelijks leven. Ik ben iedere dag bezig met mijn sport en train vijf keer per week om mezelf continu te verbeteren en het maximale uit mijn prestaties te halen!"

