Twee marathons in drie weken en tussendoor naar allerlei uithoeken in de wereld vliegen om vervolgens dinsdagavond aan te schuiven bij talkshow Eva van presentatrice Eva Jinek. Het is het leven van atlete Mikky Keetels in een notendop. "Ik ga best goed op een chaotisch ritme", zei ze meteen met een grote lach.

De 27-jarige Keetels verovert de Nederlandse marathonwereld met haar bijzondere verhaal. Rond haar werk als stewardess bij vliegmaatschappij KLM krijgt ze het voor elkaar om toptijden te lopen en bijvoorbeeld Nederlands kampioene in Rotterdam te worden en drie weken later ook in Vancouver, Canada te winnen. Met een hupje komt ze telkens over de finish. Zondag won ze in Vancouver, maandag landde ze, dinsdag vloog ze weer heen en weer naar Berlijn, om 's avonds bij de talkshow haar verhaal te vertellen. Woensdag moest ze weer naar Curaçao.

"Ik ga zeker niet stoppen met mijn werk als stewardess", vertelt Keetels. "Ik haal daar echt superveel energie uit. De ene keer ben ik in Kuala Lumpur, dan ren ik weer in Rio de Janeiro langs de kust en dan sta ik weer op een prachtige baan in Portland. Dat geeft me zoveel energie en dat is me elke jetlag waard. Ik wil wel vijftig procent gaan werken, zodat er meer ruimte komt om beter te worden."

Chaos

In Rotterdam merkte ze in april wel hoe goed chaos en een druk schema bij haar past. "Daar voelde ik de jetlag wel echt, omdat ik net terugkwam uit Argentinië. Toen was er ook nog eens chaos op de dag voor de race, omdat ik mijn gelletjes was vergeten op mijn hotelkamer. Toen ben ik 's avonds om 22.00 uur nog op en neer gegaan met de trein om ze op te halen. Iemand in de trein vroeg me wat ik daar deed, omdat ik de volgende ochtend moest lopen."

Dat deed ze niet onverdienstelijk, want ze pakte met overmacht de Nederlandse titel. Ze zou haar drukke bestaan dan ook niet zomaar willen afschalen. "Ik vind het een lekkere mentale training. Soms kom ik terug van een lange vlucht en dan heb ik het zwaar. Maar als ik het vandaag kan, dan kan ik het ook tijdens een race", denkt ze dan bij zichzelf voordat ze d'r schoenen aantrekt en toch gaat lopen. Waar ze ook is.

"Het is fysiek én mentaal. Op een racedag werkt het in mijn voordeel dat er zoveel momenten zijn geweest waarin ik bewezen heb dat het lukt. Daar kan ik tijdens een race de hele tijd op teruggrijpen. 'Je stond in Shanghai huilend op een loopband, dus dan kan het nu ook'", houdt ze zichzelf dan voor. Haar plotselinge opmars in de marathonwereld komt voor veel mensen uit het niets en eigenlijk voor haarzelf ook.

Kinderkankerfonds

"In 2019 heb ik me ingeschreven voor het kinderkankerfonds, maar ik ging toen ook mijn studententijd in. Ik was dus geen ambitieuze atleet. Ik wilde gewoon geld inzamelen en belandde in een warm bad van de KiKa-familie. Ik heb sindsdien elk jaar twee marathons gelopen voor het goede doel en heb ze zeker niet allemaal alcoholvrij gerend. Mijn vriendinnen zeiden altijd dat ik op karakter liep."

Olympische Spelen

Nu zijn zelfs de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028 haar doel. Hoe gaat ze het hoogste niveau dan in hemelsnaam voor elkaar boksen? "Ik ben aan het kijken naar sponsoren nu, zodat ik vijftig procent kan werken. Dan vlieg je zeven dagen en ben je drie weken thuis. Dan kan ik bijvoorbeeld op hoogte gaan trainen en dan weer een vluchtje pakken. Of ik neem onbetaald verlof. Ik ben ook aan het kijken naar een coach, want ik doe het nu allemaal nog zonder. Ik voel dat er veel meer in zit. Met kleine aanpassingen kan er echt heel veel veranderen."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover