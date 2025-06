Nederland heeft een mooie prestatie geleverd op het EK landenteams. Met een vierde plaats zette Oranje het beste resultaat ooit neer. Keenan Blake, Myrthe van der Schoot, Jonas Phijffers en Nina Franke werden zesde op de 4x400 meter gemengde estafette, het slotstuk van het toernooi.

Keenan Blake begon voor Oranje en gaf het stokje door aan Myrthe van der Schoot. Vervolgens was het de beurt aan Jonas Phijffers. In het slotstuk was het Nina Franke die als zesde over de finish kwam voor Nederland.

Topatlete Lieke Klaver valt tegen tijdens bloedheet EK, Spaanse verbreekt record Dafne Schippers in Madrid Topatlete Lieke Klaver heeft niet voor Nederland kunnen uitblinken op de 200 meter tijdens het EK voor landen. Ze werd vierde op de bloedhete atletiekbaan in Madrid. Daar werd ook het kampioenschapsrecord van Dafne Schippers verbroken.

Femke Bol

Femke Bol deed niet mee aan de gemengde estafette De Nederlandse topatlete wil waken voor overbelasting en gaat zich in alle rust voorbereiden op de komende wedstrijden in de Diamond League (Monaco en Londen), waar ze terugkeert op haar favoriete onderdeel: de 400 meter horden. Een woordvoerster van de Atletiekunie laat weten dat vooraf al niet gepland was dat Bol de estafette zou lopen. Ze won vrijdag nog op de 400 meter vlak.

Teleurstelling voor fans na nieuws over topatlete Femke Bol: 'Dat wordt te veel' Femke Bol zal zondag niet in actie komen op de 4x400 meter gemengde estafette tijdens het EK atletiek voor landenteams. De olympisch kampioene is zaterdag teruggevlogen naar Nederland om zich voor te bereiden op de aankomende Diamond League-wedstrijden.

Winst Niels Laros en Xavi Mo-Ajok

Niels Laros schreef zondag in Madrid de 5000 meter op zijn naam. De 20-jarige atleet won in 13.44,45 voor de Zwitser Dominic Lokinyomo Lobalu en de Spanjaard Thierry Ndikumwenayo. De overwinning van Laros was al de achtste zege van de Nederlandse ploeg op het EK voor landen. Eerder zondag was Xavi Mo-Ayok de beste op de 200 meter in een tijd 20,01, een persoonlijk en kampioenschapsrecord.

Lieke Klaver

Lieke Klaver stelde op de 200 meter enigszins teleur. Ze werd vierde met een tijd van 22.59 in op de bloedhete atletiekbaan. Het is in de Spaanse hoofdstad overdag tegen de veertig graden geweest.

Topatlete Lieke Klaver staat voor loodzware uitdaging, speciaal protocol in werking voor TeamNL De slotdag van de EK atletiek voor landenteams belooft loodzwaar te worden. Zondagavond vanaf 18.00 uur Nederlandse tijd is Madrid het toneel voor de laatste afstanden voor de Europese topatleten. Onder anderen Lieke Klaver en Stefan Nillessen moeten onder erbarmelijke omstandigheden een topprestatie leveren.

Eindklassement

Nederland leek lang op de top drie af te stevenen, maar vlak voor het laatste onderdeel zakte TeamNL terug naar de vierde plek met 384,5 punten. Nog steeds een knappe prestatie, want het houdt grote landen als Groot-Brittanië, Spanje, Frankrijk en Portugal achter zich. Het is ook de hoogste klassering ooit van Nederland op het toernooi.

De winst is voor grootmacht Italië met 431,5 punten. Op de tweede plek volgt Polen (405,5 punten) en Duitsland (397 punten) werd derde in Madrid. Bij het vorige EK atletiek voor landen in 2023 eindigde Nederland als zesde. Ook toen gingen de medailles naar Italië (goud), Polen (zilver) en Duitsland (brons).

Overwinningen

Geen land behaalde bij het EK in Madrid zo veel overwinningen als Nederland. De ploeg startte donderdag met een overwinning van Menno Vloon bij het polsstokhoogspringen. Op vrijdag bezorgden Jessica Schilder (kogelstoten), Femke Bol (400 meter) en Jorinde van Klinken (discuswerpen) Oranje de zege, waardoor Nederland aan de leiding ging.

Topatlete Lieke Klaver en collega's zorgen voor enorm hoogtepunt voor Nederland bij EK landenteams Na de derde dag (van de vier) van het EK atletiek voor landenteams is Nederland gezakt van de eerste naar vierde plek. Wel waren er zaterdag hoogtepunten, zoals een nieuw nationaal record op de 4x100 meter estafette voor vrouwen.

Op zaterdag waren er overwinningen voor beide estafetteploegen op de 4x100 meter in een Nederlands record. Mo-Ajok en Laros brachten het aantal zeges op de slotdag op acht. Tweede plaatsen waren er voor Nadine Visser (100 meter horden) Elvis Afrifa (100 meter) en op de slotdag voor Stefan Nillessen (1500 meter). Minke Bisschops (100 meter) en Diane van Es (5000 meter) bezorgden Nederland nog veel punten met de derde plaats.