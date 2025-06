Topatlete Lieke Klaver heeft niet voor Nederland kunnen uitblinken op de 200 meter tijdens het EK voor landen. Ze werd vierde op de bloedhete atletiekbaan in Madrid. Daar werd ook het kampioenschapsrecord van Dafne Schippers verbroken.

Dat deed de Spaanse Jaël Bestué. Zij was de snelste op de 200 meter en liep een nationaal record met een tijd van 22,19. Dat was ook sneller dan het EK landenteams-record op naam van oud-topatlete Schippers. De Nederlandse liep dat record in 2015 tijdens de wereldkampioenschappen in Griekenland, met een tijd van 22,45 seconden.

Teleurstelling voor fans na nieuws over topatlete Femke Bol: 'Dat wordt te veel' Femke Bol zal zondag niet in actie komen op de 4x400 meter gemengde estafette tijdens het EK atletiek voor landenteams. De olympisch kampioene is zaterdag teruggevlogen naar Nederland om zich voor te bereiden op de aankomende Diamond League-wedstrijden.

Klaver viel dus enigszins tegen in de hitte in Madrid en werd vierde met een tijd van 22.59. Gelukkig maakte Xavi Mo-Ajoh weer wat goed voor Nederland bij de mannen. Hij was de snelste in een tijd van 20.01, ook een kampioenschapsrecord.

Hitte

De omstandigheden zijn zwaar. Het is in de Spaanse hoofdstad Madrid overdag tegen de veertig graden geweest. Met het kwik niet onder de 35 graden is het een loodzware uitdaging voor Klaver en co. om te presteren op de atletiekbaan. Er komen in totaal nog zo'n tien andere Nederlandse atleten in actie. Mede daarom haalt de organsatie bij TeamNL er een speciaal protocol bij om de topatleten te helpen.

Topatlete Lieke Klaver staat voor loodzware uitdaging, speciaal protocol in werking voor TeamNL De slotdag van de EK atletiek voor landenteams belooft loodzwaar te worden. Zondagavond vanaf 18.00 uur Nederlandse tijd is Madrid het toneel voor de laatste afstanden voor de Europese topatleten. Onder anderen Lieke Klaver en Stefan Nillessen moeten onder erbarmelijke omstandigheden een topprestatie leveren.

Er lagen een hele hoop icepacks en koelelementen in een diepvries in Madrid om de atleten van verkoeling te voorzien. De organisatie heeft geen afgelastingen of inkortingen van het programma aangekondigd.

Algemeen klassement

Nederland heeft op de eerste drie dagen uitstekende zaken gedaan voor het algemeen klassement. Elke persoonlijke prestatie van een atleet levert een bepaald aantal punten op voor het land waar ze voor uitkomen en dat vormt de basis voor de ranglijst. Mede dankzij onder anderen Femke Bol en de Nederlandse estafettelopers staat TeamNL na drie van de vier dagen op plek vier van Europa. Klaver en haar collega-atleten gaan in het oranje op jacht naar een podiumfinish.

Topatlete Lieke Klaver en collega's zorgen voor enorm hoogtepunt voor Nederland bij EK landenteams Na de derde dag (van de vier) van het EK atletiek voor landenteams is Nederland gezakt van de eerste naar vierde plek. Wel waren er zaterdag hoogtepunten, zoals een nieuw nationaal record op de 4x100 meter estafette voor vrouwen.

Italië is vooralsnog oppermachtig en ook nummer twee Duitsland is 'ver' weg. Nummer drie Polen en nummer vijf Groot-Brittannië staan vlak bij elkaar, waardoor de strijd om het podium en dus waarschijnlijk het brons zondag tot een climax van jewelste komt. Vanaf 18.00 uur begint het kogelstoten, waarna onder meer het speerwerpen, de 200 meters, de 1500 meters en het hoogspringen en verspringen volgen. De EK atletiek voor landenteams eindigt om 21.46 uur met de 4x400 meter gemengde estafette.