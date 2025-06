Femke Bol zal zondag niet in actie komen op de 4x400 meter gemengde estafette tijdens het EK atletiek voor landenteams. De olympisch kampioene is zaterdag teruggevlogen naar Nederland om zich voor te bereiden op de aankomende Diamond League-wedstrijden.

Afgelopen zomer werd Nederland nog op grandioze wijze olympisch kampioen op de 4x400 meter gemengde estafette na een fenomenale eindsprint van Bol. Zondag zal zij echter niet in actie komen tijdens deze race, het afsluitende nummer op het EK atletiek voor landenteams in Madrid.

Waken voor overbelasting

De Nederlandse topatlete wil waken voor overbelasting en gaat zich in alle rust voorbereiden op de komende wedstrijden in de Diamond League (Monaco en Londen), waar ze terugkeert op haar favoriete onderdeel: de 400 meter horden. Een woordvoerster van de Atletiekunie laat weten dat vooraf al niet gepland was dat Bol de estafette zou lopen.

Nederland leidt het kampioenschap in de hoogste divisie, mede dankzij de overwinning van Bol vrijdag op de 400 meter vlak. Ze liep een tijd van 49,48 seconden en is daarmee de snelste Europese atlete van dit jaar op het nummer. Het toernooi in Madrid, waar de beste zestien landen elkaar treffen, duurt tot en met zondag.

'Leuk als anderen een kans krijgen'

"Het is wel lastig," vertelt Bol aan De Telegraaf over haar vertrek uit Madrid. "Maar ik vind het ook leuk als anderen een kans krijgen om de gemengde estafette te lopen." Laurent Meuwly, haar coach en tevens de delegatieleider van de Nederlandse ploeg in Madrid, staat achter de beslissing van Bol. "Dit was eigenlijk het plan vanaf het begin," vertelt hij. "Ze moest dinsdag in Ostrava ook al een 400 meter lopen om hier goed te zijn. Als ze zondagavond ook nog gaat lopen, wordt dat te veel. Er komen voor haar in juli twee belangrijke races aan."