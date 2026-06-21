Voor eigen publiek in Hengelo liet Jessica Schilder zien waarom ze wereldkampioene is. De Volendamse won bij de FBK Games het kogelstoten met een knappe slotbeurt en was daarmee de enige deelneemster die de magische grens van 20 meter passeerde. Dat deed de wereldkampioen terwijl ze zelfs kampte met een ontstoken vinger.

Schilder had bij de FBK Games haar beste beurt bewaard voor het laatst. Met 20,03 meter in haar slotpoging troefde ze de concurrentie af. Jorinde van Klinken, specialiste in het discuswerpen, eindigde als tweede met 19,34 meter.

Ontstoken vinger

Het stoten voor eigen publiek ging niet helemaal naar wens. Schilder had last van een ontstoken vinger en slikte al een week drie keer per dag diclofenac. "Vandaag niet, want ik word er duizelig van. Ik hoopte dat ik door de pijn heen kon stoten, omdat ik het publiek wel wat wilde laten zien. Het lukte gelukkig met die laatste stoot, al was het dan geen 21 meter. Maar als ik mag kiezen, stoot ik die afstand liever op de komende EK in Birmingham."

Schilder voelde zich in Hengelo gedragen door de toeschouwers en de zege gaf haar vertrouwen, zo stelde ze na afloop op televisie. "Had ik 12 meter gestoten, dan was het publiek ook blij geweest", zei ze. "Toch even over die 20 meter, dat moest even. Voor het publiek."

Sterk seizoen

Schilder is erg sterk begonnen aan 2026. Ze won de eerste twee Diamond League-wedstrijden en eindigde bij de derde als tweede. De regerende wereldkampioene maakte met name indruk bij haar eerste zege in Shanghai. Daar verbeterde ze haar eigen Nederlands record met liefst veertig centimeter door de kogel naar een afstand van 21,09 meter te stoten. Het was voor het eerst dat ze door de magische grens van 21 meter ging.

De 27-jarige Volendamse hoort al jaren bij de wereldtop, maar zette in het najaar van 2025 op de WK in Tokio de kroon op haar carrière. Schilder stootte haar kogel in de laatste poging naar 20,29 meter en pakte daarmee de wereldtitel. De atlete werd later dat jaar ook voor het eerst verkozen tot Sportvrouw van het Jaar.

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