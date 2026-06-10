Jessica Schilder heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Oslo opnieuw een hele mooie prestatie neergezet. De wereldkampioene kogelstoten eindigde op de tweede plek, maar zag daarmee wel een einde komen aan haar zegereeks. Landgenote Lieke Klaver kon zich ondertussen opnieuw niet mengen in de strijd om de zege op de 400 meter.

Schilder was geweldig op dreef aan het begin van het buitenseizoen in de atletiek. Ze won namelijk de eerste twee Diamond League-wedstrijden. In Shanghai ging ze zelfs door de magische grens van 21 meter. In Oslo was ze woensdag opnieuw erg sterk, maar genoeg voor de zege was het niet.

Bij de derde Diamond League-wedstrijd was Schilder de enige met zes geldige pogingen en ook wist niemand anders de kogel twee keer verder dan 20 meter te krijgen. Toch legde ze het af tegen de Amerikaanse Chase Jackson. Schilder stootte de 4 kilogram zware kogel maximaal naar 20,11 meter en dat was goed voor de tweede plaats. Jackson won met een afstand van 20,74 meter. De Canadese Sarah Mitton eindigde in Oslo als derde met een stoot van 19,89 meter.

Schilder voert nog altijd de wereldranglijst van dit jaar aan met haar stoot van 21,09 die ze in mei realiseerde in Shanghai. Ze was de eerste atlete in veertien jaar die over die magische grens kwam.

Klaver komt ruim tekort op 400 meter

Klaver kwam net als vorige week op de 400 meter niet in de buurt van de overwinning. In Italië kwam ze in haar eerste inviduele wedstrijd in de buitenlucht tot een tijd van 50,62 en in Oslo was ze woensdag 0,02 seconden langzamer. De eindklassering was echter exact hetzelfde: zesde.

De Nederlandse topatlete begon in baan 2 en moest dus erg krappe bochten lopen. Klaver startte goed aan de race en lag lange tijd rond de vierde plek, maar op het laatste rechte stuk kon ze het niet bolwerken en ze hield enkel twee thuisloopsters achter zich. De Noorse Henriette Jaeger won voor eigen publiek overtuigend in een tijd van 49,52. Ze was daarmee de enige die onder de 50 seconden dook.

Het persoonlijk record van Klaver staat op 49,58. Die tijd liep ze in juli 2024, vlak voor de Olympische Spelen in Parijs. Op de Spelen liep ze vervolgens ook nog één keertje sneller dan de 50 seconden, maar sindsdien slaagde ze daar niet meer in.

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