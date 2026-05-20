Nederland heeft ontelbaar veel succesvolle sportvrouwen. Natuurlijk hebben 'we' Femke Bol, Sifan Hassan, Femke Kok en Jutta Leerdam, maar inmiddels zorgt ook Jessica Schilder al jaren voor bijzondere prestaties. Twee Nederlandse hockeylegendes vinden dat er voor de kogelstootster meer erkenning moet komen, zeker na een historisch moment.

Schilder, die vorig jaar wereldkampioene werd, doorbrak vorige week in China een magische grens. Voor het eerst gooide ze de kogel meer dan 21 meter ver. Ze kwam tot 21,09, slechts 15 centimeter verwijderd van het wereldrecord dat de huidige generatie kogelstootsters als richtpunt aanhoudt. Het 'echte' wereldrecord staat op liefst 22,63 meter, maar dat werd gevestigd in 1987 en rond de beste worpen uit die tijd hangt een sterk vermoeden van dopinggebruik. Dat het maar liefst veertien jaar geleden was dat een vrouw weer eens de magische grens van 21 meter wist te slechten, geeft aan hoe bijzonder de stoot van Schilder was.

In hun Sportnieuws.nl-podcast waren ex-tophockeysters Naomi van As en Ellen Hoog dan ook vol lof over Schilder, die ook een Nederlands record wist neer te zetten. Haar allerlaatste worp in China was de allerbeste. "Haar directe tegenstanders stonden ook met verbazing te kijken", zag Hoog. Het is voor haar een bevestiging dat Schilder tot een van de beste sporters van Nederland behoort en vorig jaar terecht werd verkozen tot Sportvrouw van het Jaar.

Geen populaire sport

"Op het gebied van atletiek hoort ze in het rijtje van Lieke Klaver en Femke Bol", is Hoog duidelijk. Ze vindt dat de credits voor Schilder te veel achterblijven. "Ze krijgt er te weinig aandacht voor. Het wordt even op Studio Sport vermeld en dat is het. Het is gewoon geen populaire sport in Nederland, dat is zo zonde. Want ze is zo goed. En het is een hartstikke leuke vrouw. Niet dat het iets met haar sportprestaties te maken heeft, maar dan gun je het haar nog meer."

Van As haakt in op die laatste opmerking, want ze zag het interview dat Schilder naderhand gaf. Daarin vertelde ze dat zij haar coach opriep om iets te veranderen. "Want ze is normaal heel eigenwijs en gaat er normaal gesproken niet naar luisteren. Sindsdien is ze heel braaf aan het luisteren en dat werpt dus zijn vruchten af. Ze zei ook: sinds hij de leiding heeft, gaat het veel relaxter."

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek door in de podcast En Door... In de nieuwste aflevering aandacht voor onder anderen de nieuwe hobby van Sven Kramer, het vertrek van Erben Wennemars en de afkeer van een olympisch schaatstoernooi in Thialf.

