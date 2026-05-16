Kogelstootster Jessica Schilder heeft tijdens de eerste Diamond League-wedstrijd voor verbazing gezorgd in Shanghai. Daar brak de topatlete het Nederlands record kogelstoten door 21,09 meter te noteren. Het vorige record stond op 20,69 meter. Schilder had al langer het doel om door de magische grens van 21 meter te breken en heeft dat dus zaterdag voor elkaar gekregen.

Schilder liet tweevoudig wereldkampioene outdoor Chase Jackson en tweevoudig wereldkampioene indoor Sarah Mitton verbaasd toekijken. Zij waren in de vijfde ronde voor Schilders beurt voorbij de twintig meter gekomen.

Schilder stond op dat moment derde met 19,90 meter, maar nam daar geen genoegen mee en kroonde zich tot de eerste vrouw in veertien jaar tijd die de kogel over de 21 meter stoot. De laatste vrouw die dat voor elkaar kreeg was Valerie Adams uit Nieuw-Zeeland in 2012. Zij noteerde toen een afstand van 21,11 meter.

'Het is waanzinnig'

Schilder won met haar record ook de wedstrijd in Shanghai. Jackson eindigde als tweede (20,46 meter). De Amerikaanse werd eerder dit jaar nog wereldkampioen indoor. Mitton eindigde als derde (20,42 meter)."Ik kan het nog niet bevatten", zei Schilder achteraf in een flashinterview.

"Het is zo'n enorme prestatie, het is waanzinnig. De eerste wedstrijd is voor mij altijd heel belangrijk en ik vind het altijd best lastig. Bij mijn eerste worpen waren mijn coach en ik niet tevreden, dus hebben we geprobeerd onze techniek aan te passen. We hebben verschillende dingen geprobeerd en uiteindelijk pakte dat goed uit", aldus Schilder.

Sportvrouw van het jaar

De Volendamse verkeert al een poosje in bloedvorm en werd dan ook uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Daarvoor kreeg ze een mooie prijs, al is die wel aan de zware kant. "Die prijs staat op een nachtkastje. Daar staat hij naast mijn WK-medaille", vertelde Schilder daarover eerder in gesprek met deze site. "Hij is best zwaar. Dus ik kan hem niet zomaar op een stoeltje zetten. Maar hij heeft wel een prominente plek in mijn kamer gekregen."

