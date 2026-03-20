Jessica Schilder droomde van de wereldtitel in het kogelstoten tijdens de WK indoor atletiek. Maar ze wist geen medaille te bemachtigen in de finale in het Poolse Torun. Daar baalt de 27-jarige ontzettend van. "Kwalitatief, uitermate teleurstellend."

Na haar laatste worp was de teleurstelling al duidelijk zichtbaar bij Schilder. Tijdens de WK in Tokio pakte ze nog het goud, maar nu viel ze net buiten de podiumplekken. "Dit hoort bij topsport helaas, maar dit is heel vervelend", zei ze na afloop bij NOS.

Na haar uitstekende outdoorseizoen is ze een tegenvaller als deze niet meer gewend. Maar volgens de Nederlandse is het ook goed dat ze weer even met haar neus op de feiten wordt gedrukt. "Dit is weer even een belangrijke les. Het eerste wat er door mijn hoofd schoot was: dit hoort er ook bij als ik wil gaan presteren in LA", daar vinden over twee jaar de Olympische Spelen plaats. "Ik heb het liever nu dan in LA. Dat geeft wel een soort rust. Maar het is wel... Ik mag niet vloeken, maar het is wel kwalitatief uitermate teleurstellend."

Verbeterpunten

Ze ziet ook meteen verbeterpunten om aan te werken. "Ik weet niet of mijn coach hier blij van wordt, maar ik weet dat we 21 meter gaan stoten. Dat we dat kunnen. Dat gaan we ook doen." Eerder dit jaar verbrak ze het Nederlands record met een worp van 20,69 meter. "Ja en als je zoiets moois wil bereiken, dan horen er helaas ook tegenvallende resultaten bij. Want daar leer je van."

"Op dit moment is het gewoon echt heel vervelend, maar het is maar een klein dal in mijn carrière en ik hoop nog heel veel pieken te mogen meemaken", relativeert ze. De focus ligt dus op de Spelen van 2028 in Los Angeles. Want olympisch goud ontbreekt nog in haar prijzenkast.

'Even lekker uithuilen'

"Daar zijn ook alle ogen op gericht en we waren echt goed bezig met techniek", aldus Schilder. "Dat het nu, precies nu, allemaal uit elkaar moet vallen, dat is echt heel zuur. Maar van de diepste dalen komen de mooiste pieken, dat weet ik ook. Straks even lekker uithuilen en dan gaan we voor die 21 meter in de outdoor."