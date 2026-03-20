Kogelstootster Jessica Schilder is gewend om op grote toernooien een medaille te behalen. Dat lukte vrijdag niet bij de WK indoor in Polen: de 27-jarige Volendamse werd heel ondankbaar vierde. Da's slikken. Wel is er wat troost in de vorm van prijzengeld.

Schilder ging voor goud op de WK indoor bij het kogelstoten, maar de uitkomst in de atletiekhal van het Poolse Torun was de vierde plaats. De Volendamse stootte in haar beste poging de 4 kilo zware kogel naar een afstand van 19,63.

Drie concurrenten kwamen in de finale verder, met de Amerikaanse Chase Jackson als beste. Zij won het goud met een 20,14. Het zilver was voor de Canadese Sarah Mitton met 19,78. De Zweedse Axelina Johansson behaalde het brons met 19,75.

Prijzengeld

Schilder gaat dus niet naar huis vanuit Tulan met een medaille om haar nek. Wel is haar portemonnee gevulder. Ook de nummer vier krijgt namelijk prijzengeld van atletiekbond World Athletics.

Goud levert liefst 40.000 dollar (omgerekend zo'n 35.000 euro) op. Zilver moet het doen met de helft (20.000 dollar) en brons is de laatste prestatie die vijf cijfers voor de komma opbrengt: 10.000 dollar. De meest ondankbare positie (vierde) geeft toch een doekje voor het bloeden met 8000 dollar. Dat (6.919 euro) is dus waar Schilder het nu mee moet doen. Landgenote Jorinde van Klinken werd elfde en viel daarmee ook buiten de gedoteerde plekken.

Doel

Schilder kon in Torun haar rol als favoriete voor het goud niet waarmaken. De regerend wereldkampioene in de buitenlucht kwam naar de WK indoor met de beste wereldjaarprestatie (20,69 meter) op zak. De Volendamse sprak vooraf ook zelfbewust over haar doel. Ze wilde de vorig jaar behaalde zilveren medaille op de WK in China in Polen "upgraden" naar goud. Dat lukte niet in een serie met drie ongeldige stoten en drie geldige worpen, die onder haar niveau waren.

Schilder hield zich sterk na de teleurstellende vierde plek. Bij de NOS zei ze dat ze deze wedstrijd meeneemt op weg naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. "Liever dat het hier gebeurt dan straks in LA", zei ze.