De WK indoor zitten er net op, maar TeamNL heeft er nu alweer een nieuw hoogtepunt bij. Na de medailles in Torun was dit keer het Amerikaanse San Juan Capistrano het decor van een stukje atletiekgeschiedenis. Met Mike Foppen in de hoofdrol.

Atleet Mike Foppen heeft bij wedstrijden in het Amerikaanse San Juan Capistrano het Nederlands record op de 10.000 meter verbeterd. De Nijmegenaar eindigde als derde in de race in een tijd van 27.20,52. Hij is daarmee bijna zes seconden sneller dan de oude recordtijd van Kamiel Maase, die in 2002 in Brussel 27.26,29 klokte. Hij vierde zijn nieuwe record met welverdiende fastfoodburgers en koekjes, toonde hij op Instagram.

Op de weg ook al sneller

De 29-jarige Foppen scherpte onlangs ook al het Nederlands record op de 10 kilometer op de weg aan. In de Spaanse stad Valencia kwam hij over de eindstreep in een tijd van 27.39, vijf seconden sneller dan het vorige record dat Filmon Tesfu een jaar eerder op hetzelfde parcours liep. Het nieuwe nationale record in Amerika werd gelopen op een atletiekbaan en dus niet op de weg, vandaar het verschil.

Hattrick aan records compleet

Foppen is ook in het bezit van de Nederlandse records op de 3000 meter en 5000 meter op de baan. De tweevoudig olympiër kwam op de Spelen telkens niet in de buurt van het podium. Toch was zijn ervaring in Parijs anderhalf jaar geleden beter dan in Tokio, vooral ook omdat hij tussendoor zijn opa verloor en hij een belangrijk aandenken aan hem met zich meedraagt tijdens races.

Ketting om z'n nek

Het kettinkje om zijn nek in de vorm van een kangoeroe is belangrijk voor Foppen. "Mijn opa is vlak voor het EK in München (2022, red.) overleden. Onze familie is deels Australisch, dus hij had deze altijd om zijn nek hangen (de kangoeroe is het nationale dier van Australië, red.). Ik neem hem nu overal mee naartoe. Vaak als ik op de startlijn sta, dan denk ik even aan hem. Soms voel ik hem wel eens in mijn borst prikken, omdat het best wel een scherpe staart heeft. Dan denk ik: o ja, opa is me aan het aanmoedigen", zei hij in Parijs tegen deze site.