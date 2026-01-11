Het Nederlands record op de 10 kilometer op de weg is verbroken. Mike Foppen heeft in Valencia een tijd neergezet van 27.40 minuten, wat vijf seconden sneller is dan het vorige record. Filmon Tesfu deed dat vorig jaar op hetzelfde parcours.

Foppen kwam tot een gemiddelde van 21,67 kilometer per uur, ofwel 2 minuut 46 per kilometer. De winst bij de mannen ging in Valencia naar de Zweed Andreas Almgren in een tijd van 26.46, een verbetering van zijn eigen Europees record. Bij de vrouwen kwam de Keniaanse Brenda Jepchirchir als eerste over de streep in 29.26, de vijfde tijd ooit.

Valencia staat bekend als een van de snelste wedstrijden over 10 kilometer ter wereld. Bij zowel de mannen als de vrouwen is het wereldrecord in Valencia gevestigd.

Resultaten van Mike Foppen

De 29-jarige Foppen deed mee aan de Olympische Spelen van 2020 en 2024. In Parijs kwam hij door een valpartij met moeite uit de series op de 5000 meter en werd uiteindelijk dertiende in de finale. Zijn beste resultaat op een EK is een vijfde plek. Hij heeft de Nederlandse records op de 3000 meter (baan), 5000 meter (baan) en 5000 meter (weg) ook in handen.