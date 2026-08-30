Myrte van der Schoot beleeft een week van uitersten. De Nederlandse atlete fungeerde als gangmaker voor Femke Broeders-Bol toen zij haar eigen Nederlands record uit de boeken liep op de 800 meter. Zondag mocht ze voor eigen kans gaan in Bellinzona en dat deed ze voortreffelijk.

Van der Schoot is gespecialiseerd op de 400 meter en liep ook al meerdere malen in de succesvolle Nederlandse estafette. Echter maakte zij, net als Broeders-Bol, de overstap naar de 800 meter. Daar liep ze deze week al in de picture door het eerste van twee rondjes zo hard te maken, dat Broeders-Bol haar eigen Nederlands record verpulverde. Van der Schoot stapte na dat razendsnelle eerste rondje uit de race en wist: haar kans kwam nog. Die was zondag in de Zwitserse plaats.

Ze liep haar eerste serieuze 800 meter op internationaal niveau en deed dat met verve. Ze liep 2:01.08 bij haar debuut en zette zichzelf daarmee meteen in de rankings van snelste Nederlandse tijden op die afstand. Van der Schoot komt dus met stip binnen op die ranglijst, met de twaalfde snelste tijd ooit gelopen. Ze zit nog wel ver verwijderd van het Nederlands record van Broeders-Bol, die ruim zes seconden sneller was. Coach Laurent Meuwly is maar wat trots op de prestatie van Van der Schoot, zo liet de Zwitser blijken op zijn Instagram.

Nog mooier voor Van der Schoot is dat ze met haar tijd de afstand in Bellinzona ook nog eens won. Ze was ruim vier seconden sneller dan de Zwitserse Noée Wipfli. De ooit tot 'knapste atlete ter wereld' uitgeroepen Alica Schmidt uit Duitsland werd derde in 2:07.06, net geen zes seconden langzamer dan Van der Schoot. In de A-finale van de 800 meter liep Van der Schoot haar landgenote Eveline Saalberg ook een uitstekende 800 meter. Zij was maar een fractie langzamer dan Van der Schoot: 2:01.57.

'Knapste atlete ter wereld'

De overstap van Schmidt naar de 800 meter vanuit de 400 meter verloopt tot dusver erg frustrerend met vooral teleurstellingen. Toch sprak de Duitse uit dat ze tot en met de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles wil proberen die afstand eigen te maken en daarop de wereldtop uit te dagen. Vooralsnog blijken namen als Broeders-Bol, Keely Hodgkinson en Audrey Werro veel te ver gegrepen.