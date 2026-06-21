Niels Laros stond zondag in Hengelo voor het eerst in acht maanden aan de start van een wedstrijd en sloeg direct toe. De Nederlandse middenafstandsloper demarreerde in de laatste bocht van de 800 meter, troefde iedereen af en won in een uitstekende tijd van 1.43,83.

Laros voelde zich goed in de trainingen, maar wist nog niet wat dat waard zou zijn bij de FBK Games. "Ik had veel meer spanning dan normaal, bijna negen maanden terug liep ik mijn laatste race", reageerde hij na afloop op televisie. Die spanning was tijdens de race echter niet te bekennen.

In de laatste bocht sloeg Laros toe met een verwoestende demarrage waar zijn concurrenten geen antwoord op hadden. De Nederlander opende het gat en liep soeverein naar de finish in 1.43,83. Een prachtige tijd en dat bij zijn eerste wedstrijd in acht maanden tijd. Het zorgde voor een Nederlands feestje in Hengelo.

Moeilijke periode

De rentree was extra bijzonder gezien de moeilijke periode die Laros achter de rug heeft. Op de WK atletiek in Tokio vorig jaar eindigde hij als vijfde in de finale van de 1500 meter. De teleurstelling was groot, want de tweevoudig Europees kampioen onder 23 achtte zichzelf kansrijk voor een medaille. Op de 5000 meter ging het vervolgens mis: hij stapte uit met een scheurtje in zijn achillespees.

"De blessure was gecompliceerd. Het herstel duurde veel langer dan gedacht. Nu zijn we acht maanden verder en ben ik lichamelijk en mentaal weer goed. Ik verlang weer naar dat gevoel van competitie", vertelt hij. Lange tijd mocht Laros niet hardlopen en trainde hij alternatief. "Als je een tijd gedwongen niet mag hardlopen, waardeer je het des te meer als het weer mag."

Olympische Spelen

Concrete doelen voor dit seizoen heeft Laros bewust niet gesteld. Wedstrijden lopen is voor hem de manier om te ontdekken waar hij staat. "De Olympische Spelen over twee jaar zijn het hoofddoel. Als we dit jaar onverhoopt moeten gebruiken als opbouw daarnaartoe, dan moeten we dat voor lief nemen." De zege in Hengelo is alvast een veelbelovend begin.

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