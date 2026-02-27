Topatleet Niels Laros kende een erg lastige periode na het WK atletiek. Op het toernooi haalde hij in topvorm teleurstellende resultaten en op de 5000 meter moest hij uitstappen met een blessure. Laros geeft nu een update na die slopende kwetsuur.

Laros verkeerde in een absolute topvorm richting het WK atletiek van afgelopen zomer. In september kwam hij te vroeg op kop tijdens de 1500 meter, de race waarop de Nederlander richting de wereldtitel wilde lopen. Laros werd vijfde en later moest hij op de 5000 meter uitstappen vanwege een blessure. Een dramatisch WK, maar inmiddels krabbelt de twintigjarige atleet uit Oosterhout steeds meer uit het dal dat hem maanden aan de kant hield.

Zware blessure voor Laros

De blessure van Laros, waardoor Laros moest uitstappen, bleek een scheurtje in zijn achillespees. Dat resulteerde in maar liefst acht weken niet normaal kunnen lopen. In gesprek met BN De Stem vertelt de atleet hoe die periode hem verging. "Eerst alles rustig verwerken. Dat kost tijd en dan is het prima om even niet met lopen bezig te zijn. De eerste paar dagen moest ik op krukken. Daarna pas kon ik van een beetje strompelen naar fatsoenlijk wandelen. Dan merk je pas dat je in het dagelijks leven best veel rent", vertelt Laros over de periode dat hij geblesseerd was.

Na een periode zonder trainen is Laros nu bezig om zijn gehele lichaam sterker te maken in de sportschool. De atleet is er namelijk van overtuigd dat blessures komen doordat er 'ergens in de keten een zwak punt is'. "Als je de keten zo sterk maakt dat er geen zwakke punten meer zijn, zorgt dat ervoor dat je minder gevoelig bent voor kleine pijntjes die misschien tot iets groters kunnen uitgroeien", luidt de redenering van de twintigjarige Brabander.

'WK zal nooit een gesloten boek zijn'

Het indoorseizoen met de NK en WK slaat Laros voor dit jaar over. Zijn doel is de EK atletiek in Birmingham van 10 tot 16 augustus. Daardoor blijft de 1500 meter op de WK in Tokio voorlopig zijn laatste afgemaakte race en de atleet geeft dat hij 'meer moeite heeft met die race'. Laros vertelt dat hij al wel 'wat last had', maar dat die pijntjes hem 'op geen enkele manier in de weg zaten tijdens die 1500 meter'. "Het WK zal nooit helemaal een gesloten boek zijn"', luidt de eindconclusie van Laros.