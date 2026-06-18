Nederlandse atleet Niels Laros heeft een moeilijke tijd achter de rug. Hij deed acht maanden geleden een stapje terug om te werken aan zijn gezondheid en staat nu voor zijn rentree op de FBK Games. "Het was echt luisteren naar mijn lichaam.

Laros gaat met een 'open' blik het nieuwe atletiekseizoen in. Na acht maanden blessureleed is de 21-jarige specialist op de middenafstand klaar voor zijn rentree. Hij loopt zondag de 800 meter op de FBK Games in Hengelo. "Aan de start staan is al een groot ding. Ik ga zonder verwachtingen de wedstrijd in; het is puur om te kijken waar ik sta", zei hij vanuit zijn trainingskamp in Font-Romeu tijdens een onlinepersmoment.

Laros eindigde vorige zomer op de WK atletiek in Tokio als vijfde in de finale van de 1500 meter. De teleurstelling was groot, want de tweevoudig Europees kampioen onder 23 achtte zichzelf kansrijk voor een medaille en dacht tijdens de race zelfs dat hij kon winnen. Hij wilde revanche op de 5000 meter, maar in de series ging het mis en stapte hij uit met een achillespeesblessure.

Herstel

"De blessure was gecompliceerd. Het herstel duurde veel langer dan gedacht. Nu zijn we acht maanden verder en ben ik lichamelijk en mentaal weer goed. Ik verlang weer naar dat gevoel van competitie", vertelt hij.

Het was voor Laros best een pittige periode, waarin hij lange tijd niet mocht hardlopen. "Ik heb veel alternatief getraind en daarbij heb ik wel genoten van het fietsen. Maar als je een tijd gedwongen niet mag hardlopen, waardeer je het des te meer als het weer mag."

'Eerst helemaal gezond zijn'

Laros kreeg het advies de revalidatie rustig en gedegen aan te pakken, zonder een duidelijke datum voor een terugkeer. "Het was echt luisteren naar mijn lichaam en zo nodig een stapje terugdoen om ervoor te zorgen dat ik eerst helemaal gezond zou zijn. Met in het achterhoofd dat dit het beste is met het oog op de komende jaren. We moeten ervoor zorgen dat het probleem niet terug kan komen."

Laros heeft om die reden ook geen doelen gesteld voor het komende zomerseizoen. "Het is op dit moment voor mij de vraag hoe ik ervoor sta. Wedstrijden lopen is de manier om daarachter te komen, dus gedurende het seizoen zal er wel meer duidelijk worden. Als het dit jaar tegenvalt en niet loopt zoals we het beoogd hadden, is dat niet prettig, maar het is geen ramp. De Olympische Spelen over twee jaar zijn het hoofddoel. Als we dit jaar onverhoopt moeten gebruiken als opbouw daarnaartoe, dan moeten we dat voor lief nemen."

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