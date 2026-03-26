Nadine Visser pakte tijdens de WK indoor in Thorun een prachtige zilveren medaille op de 60 meter horden. Trainer Laurent Meuwly had na het toernooi in Polen schitterende woorden over voor zijn pupil en collega's van Visser reageren vol liefde.

De 31-jarige loopster uit Groningen liet tijdens het WK in Thorun zien dat ze in een goede vorm is. Op de 60 meter horden pakte ze haar tweede mondiale medaille op deze afstand. Het werd een zilveren voor Visser, want de ijzersterke Devynne Charlton prolongeerde haar titel op de 60 meter horden. De atlete uit de Bahamas evenaarde in Thorun haar eigen wereldrecord van 7.65. Visser was met 7.73 nipt langzamer dan de ongenaakbare Charlton.

Laurent Meuwly

Laurent Meuwly, coach van een groot deel van de Nederlandse atletiekvrouwen, liet in een Instagram-post weten zeer trots te zijn op Visser. De trainer van onder andere Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver noemt de Groningse zilveren-medaillewinnares zijn 'meest toegewijde pupil'. "Acht jaar tussen twee mondiale medailles is alleen mogelijk met de juiste inzet en toewijding", vertelt Meuwly in zijn lofzang over Visser.

Meuwly heeft dan ook niets van waardering voor 'een van de meest toegewijde atleten' waar hij ooit mee werkte. "Je snelste tijden rennen in je dertigerjaren wanneer je al van wereldklasse was op je twintigste is fenomenaal. Een hele speciale zilveren medaille op de WK voor een van de meest toegewijde atleten waar ik ooit mee heb mogen werken. Dit is enorm verdiend."

Liefdevolle reacties

Onder de post van Meuwly regent het lieve reacties voor hem en zijn atlete Visser. Zo plaatst Klaver een hartje onder de post, net als collega's Viktoriia Tkachuk en Jakub Szymanski. Ook Visser reageert zelf met een dankwoord voor haar trainer. De 31-jarige loopster gaat nu in voorbereiding op het aankomende outdoorseizoen. Daar zal ze tijdens de WK in Boedapest en de EK in Birmimgham opnieuw proberen om een mondiale medaille te halen op haar favoriete afstand de 60 meter horden.