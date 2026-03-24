Atletiekcoach Steven Nuytinck kende een waanzinnig einde van de WK indoor in het Poolse Torun. Hij zag zijn pupil Sofie Dokter verrassend goud winnen op de vijfkamp, waarna even later zijn vriendin Nadine Visser naar zilver liep op de 60 meter horden. "Het valt gelukkig nu wel de goede kant op."

Visser begon in een ver verleden als meerkampster op Papendal en raakte daar verliefd op hordenloper Nuytinck. Inmiddels is laatstgenoemde coach van de meerkampers en heeft juist Visser zich gespecialiseerd in het rennen over horden. De liefde houdt al meer dan 10 jaar stand, dus kijkt niemand raar op van een relatie tussen coach en atlete.

'Intens kwartiertje' op WK indoor

Zondag beleefden ze samen succes, na "een intens kwartiertje". Eerst was het de beurt aan Nuytinck, wiens pupil de afsluitende 800 meter van de meerkamp liep. Dokter mocht daarbij niet meer dan zo'n acht seconden verliezen op concurrente Anna Hall. Met een stopwatch timede de meerkampcoach mee. Hij wist na de race al dat Dokter wereldkampioene was, terwijl zij nog in onwetendheid zat op de baan.

Toch kon Nuytinck niet lang stilstaan bij het succes, want direct daarna liep zijn vriendin de finale van de 60 meter horden. "Op een of andere manier had ik er wel vertrouwen in en dat maakte met iets meer ontspannen", zegt Nuytinck in gesprek met De Telegraaf. Het werd een spannend slotstuk, waarbij Visser zilver veroverde.

In eerste instantie dacht Nuytinck dat Visser derde of vierde was. Hij kon de uitslag op het grote scherm niet zien. "Ik schrok toen het Poolse publiek ineens superhard ging juichen", blikt de coach terug. "Ik dacht: shit, ze is weer vierde", bekent hij. Nuytinck vermoedde dat de Poolse Pia Skrzyszowska zijn vriendin versloeg. Maar niets bleek minder waar: zilver was voor Visser, het brons ging naar de thuisloopster.

Opluchting en trots

Het topsportkoppel kon dus opgelucht ademhalen. Visser had in het verleden een aantal keer pech, door net buiten het podium te vallen. "Nu valt het de goede kant op. Heel fijn, want Nadine staat altijd maar weer in die finale en dat is op zich al heel knap."