Nadine Visser heeft op de WK indoor atletiek laten zien over een uitstekende vorm te beschikken. De Nederlandse topatlete was op de 60 meter horden ijzersterk en bekroonde dat zondagavond met een prachtige zilveren medaille.

Visser kwam met gemak de heats en de halve finales over 60 meter horden door. De Nederlandse troef voor een medaille won haar heat in een tijd van 7,82 seconden. Die tijd zette ze zondagavond ook neer in de halve eindstrijd, waardoor ze vanzelfsprekend de finale bereikte.

In de finale was ze dus kanshebster. Visser bekroonde, ver achter winnares Charlton, haar topvorm met een prachtig resultaat. Ze rende met 7.73 haar allerbeste tijd van dit seizoen en pakte zodoende het zilver. Het verschil met de Poolse die brons pakte, was slechts een paar duizendsten van een seconde.

Nieuw succes voor Visser

Visser joeg in Torun op nieuw succes. Ze was al in het bezit van vijf indoormedailles. De 31-jarige Hoogkarspelse begon in 2018 met brons op de WK en haalde in de jaren erna twee keer goud en twee keer zilver op de EK indoor. Nu is daar dus weer een zilveren plak op de WK aan toegevoegd.

Een paar minuten eerder was er al Nederlands succes. Sofie Dokter won goud op de vijfkamp en zorge daarmee voor de eerste gouden plak voor TeamNL. Zaterdag was er al brons voor Lieke Klaver op de 400 meter.

Namens Nederland deed ook Maayke Tjin-A-Lim mee aan de series van de 60 meter horden. Zij eindigde haar heat als vierde, waardoor we haar niet meer in actie zagen.