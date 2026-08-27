Femke Broeders-Bol heeft wederom voor een prachtige prestatie over 800 meter gezorgd. De Nederlandse topatlete verbrak vorige week het nationale record, maar scherpte dat donderdag tijdens de Diamond League wederom aan. Genoeg voor de zege was het echter niet.

Broeders-Bol maakte een jaar geleden de overstap van de 400 meter naar de 800 meter. Daar maakt de Nederlandse topatlete enorme stappen. Ze won al brons op de EK atletiek, verbrak vorige week het 34 jaar oude Nederlandse record van Ellen van Langen en maakt het wereldtoppers veelvuldig lastig.

Dat wilde Broeders-Bol tijdens de Diamond League Meeting in Zürich natuurlijk ook. Daar nam ze het onder meer op tegen Europees kampioene Audrey Werro, de Zwitserse thuisfavoriete. Lange tijd gingen de Nederlandse en Zwitserse zij aan zij. Werro ging er in de laatste bocht vandoor. Werro liep een sensationele 1.53.71, maar ook de tijd van Broeders-Bol mocht er zijn. Vorige week liep ze 1.55.41, nu was ze goed voor 1.54.71. Ze liep dus 0.70 van haar toptijd af.

Twee wereldrecords tijdens Diamond League

Eerder op de avond waren er al twee wereldrecord. Alison dos Santos liep de toptijd over 400 meter horden uit de boeken (45.80), Nadine Visser maakte van dichtbij een nieuwe mondiale beste tijd over 100 meter horden mee. Zij zag dat Masai Russell in de baan naast haar naar 12.09 snelde. Visser zelf liep haar beste tijd van dit seizoen.

Bekijk hier de race van Femke Broeders-Bol