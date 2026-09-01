De bijzondere overstap van Femke Broeders-Bol is misschien wel het meest bijzondere atletieknieuws van dit jaar. Ze ruilde na jarenlange successen de 400 meter horden in voor de 800 meter. Dat leverde al grote prestaties op. Daar speelt ook haar coach Laurent Meuwly een grote rol in. Hij vertelde onlangs uitgebreid over Broeders-Bol en kwam met een opvallend detail.

Ongeveer een jaar geleden maakte Broeders-Bol bekend de 400 meter horden voortaan links te laten liggen. Ze ging zich toeleggen op de 800 meter. Het resultaat is bekend. Na meerdere wereldtitels en twee olympische medailles op de 400 horden is het ook op de 800 meter raak. Ze won brons op de EK atletiek en scherpte het Nederlands record van Ellen van Langen, dat stamde uit 1992, al tweemaal aan. Haar overstap is dus een groot succes gebleken.

Reden voor het prestigieuze hardloopmedium CITIUS MAG om Broeders-Bols coach Meuwly uit te nodigen voor een podcastaflevering. Dat gebeurde een dag nadat de Nederlandse een sensationele 1.54.71 liep op de 800 meter, waarmee ze haar eigen tijd met liefst 0.70 seconde aanscherpte. Vanzelfsprekend ging het over de overstap die Broeders-Bol had gemaakt. En daar wist Meuwly nog wel iets leuks over te vertellen.

Teleurstelling op Olympische Spelen

Broeders-Bol maakte eind 2025 bekend de spraakmakende overstap te maken, maar wilde dat eigenlijk al eerder. "Het is best grappig dat ze na de Olympische Spelen in Parijs degene was die al met dit project wilde beginnen", zo vertelt Meuwly. "Omdat Parijs niet zo succesvol was, slechts een bronzen medaille terwijl we meer hadden verwacht." Broeders-Bol werd olympisch kampioen op de 4x400 meter, maar haar eigen 400 meter horden werd een teleurstelling. Ver achter rivale Sydney McLaughlin-Levrone werd ze derde, omdat ook Anna Cockrell sneller was. Voor Broeders-Bol restte dus net als in 2021 olympisch brons.

Trainer praat idee van Broeders-Bol uit haar hoofd

Meteen daarna wilde ze dus al de overstap naar de 800 meter maken. Daar wilde Meuwly niets van weten. "Ze zei: 'Oké laten we nu overstappen naar de 800'. En ik praatte het uit haar hoofd, omdat ik vond dat het beter zou zijn om op een hoogtepunt te stoppen, met iets positiefs." Uiteindelijk zou Broeders-Bol in 2025 nog wereldkampioene over 400 meter horden worden en de Diamond League op haar naam schrijven. "En ik denk dat dat het perfecte einde was van het verhaal van de 400 meter horden, om daarna naar de 800 meter te gaan."

De rest is geschiedenis. Broeders-Bol kent een ijzersterk eerste jaar over 800 meter. Komend weekend rent ze tijdens de finale van de Diamond League in Brussel. Uiteindelijk hoopt ze hoge ogen te gooien tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.