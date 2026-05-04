Tijdens de Grand Prix van Miami was er een breed scala aan celebraties aanwezig. Ook van de partij was topatlete Sydney McLaughlin-Levrone, de oude plaaggeest van Femke Broeders-Bol op de 400 meter horden. In de week dat ze haar zwangere buik toonde, ging ze ook op bezoek bij Max Verstappen.

McLaughlin-Levrone was lang dé plaaggeest van Broeders-Bol. De 26-jarige Amerikaanse greep tot tweemaal toe de olympische gouden medaille over 400 meter horden weg voor de neus van de Nederlandse. Ook behaalde McLaughlin-Levrone tweemaal olympisch goud op de 4x400 meter estafette en kroonde ze zich vijfmaal tot wereldkampioen.

Babybuik

Broeders-Bol kondigde vorig jaar aan de stap te maken van de 400 meter horden naar de 800 meter. Hierdoor zal ze McLaughlin-Levrone niet meer treffen. Echter zou ze dat dit seizoen sowieso niet doen. De viervoudig olympisch kampioene onthulde in januari namelijk dat ze zwanger is van haar eerste kindje. Hierdoor neemt ze even een pauze in haar loopbaan als topatlete.

Vader van haar kindje is haar man Andre Levrone, oud-American footballer in de NFL. Het stel was de afgelopen weken op vakantie op de Turks- en Caicoseilanden in het Caribisch gebied. Vanuit daar deelde McLaughlin-Levrone vertederende beelden van haar babybuik.

Grand Prix van Miami

Na haar vakantie reisde McLaughlin-Levrone af naar Miami om de Formule 1-race bij te wonen. Via beelden op haar Instagramverhaal is te zien dat ze op bezoek was in de pitbox van Max Verstappen. Naast de Amerikaanse topatlete waren ook andere celebraties op bezoek bij Verstappen, zoals Jimmy Fallon en DJ Khaled.

De race in de VS eindige niet zo rooskleurig voor de Nederlander. Na zijn tweede startpositie eindigde hij de grand prix als vijfde. Dit kwam vooral doordat Verstappen al in de eerste bocht spinde. Tijdens de sprintrace eerder in het weekend eindigde Verstappen ook als als vijfde.