Max Verstappen zag zijn mooie startpositie in de GP van Miami in rook opgaan in de eerste bochten. De Nederlandse coureur kwam in de problemen nadat hij zich verremde in de eerste bocht en verloor zijn positie meteen aan Charles Leclerc van Ferrari. Verstappen kreeg in zijn inhaalrace onbedoeld hulp van teamgenoot Isack Hadjar, die crashte.

In het gedrang ging Verstappen verkeerd over de curb en spinde hij volledig en stond hij even achterstevoren op de baan. Hij verloor zijn tweede positie en kwam in het middenveld weer rechtuit op het asfalt terecht. Hij moest meteen in de vechtmodus en zei ondertussen sorry tegen zijn team. In de subtop moest hij om een betere plek strijden met Racing Bulls-coureur Liam Lawson en dat ging ook maar net goed.

Wel liep de Nederlander schade op aan zijn voorvleugel, waardoor zijn Red Bull-auto niet meer optimaal kan presteren. De Nederlander viel terug van twee naar acht en moet nu de aansluiting zien te vinden met de top die overeind bleef tijdens de chaotische start. Leclerc nam dankzij zijn geweldig snelle start de leiding over van Kimi Antonelli en Verstappen en heeft de Mercedes-coureur achter zich.

Crash Isack Hadjar

Na drie rondjes had Verstappen de zaken ogenschijnlijk weer op orde en kan zijn inhaalrace beginnen. Hij werd daarbij onbedoeld geholpen door teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman moest in de pitstraat beginnen door een diskwalificatie en reed dus al vanaf de start achteraan. Maar net toen hij zich meldde om betere posities, crashte de Red Bull-coureur in de muur. Een safety car was een logisch gevolg en daar kon Verstappen van profiteren. Hij kon gratis naar binnen voor een bandenwissel.

Nog een crash

In de chaos na de crash van Hadjar ging het ergens anders op het circuit in Miami ook nog mis. Pierre Gasly ging volledig over de kop nadat hij aan de buitenkant probeerde Liam Lawson in te halen. Lawson blokkeerde en torpedeerde de Alpine-coureur in de zijkant, die een volledige koprol maakte. Beide coureurs lagen daardoor uit de Grand Prix en ook dat is goed nieuws voor Verstappen, want Gasly is een concurrent in de WK-stand.

Verstappen kwam na zijn pitstop wel terug op de zestiende plaats, maar had wel verse (harde) banden in een veld wat weer dicht op elkaar was gepakt door de safety car. Toen de race weer hervat werd, won de viervoudig wereldkampioen de ene plek na de ander. Echter kreeg hij slecht nieuws van de FIA, want er wordt een onderzoek gestart naar de Nederlander. Hij zou een foutieve actie hebben begaan na het verlaten van de pitstraat.