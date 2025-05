Populair atletiektalent vraagt fans om hulp na debuut voor Nederland: 'We kunnen niet kiezen'

Sommige topsporters hebben al vóór hun grote doorbraak in de sport een enorme schare volgers op sociale media verzameld. Sprintster Demi van den Wildenberg is er daar één van. De 25-jarige atlete maakte recent haar debuut voor Nederland.

Ze reisde vorig weekend met het Nederlands team af naar Guangzhou in China voor het WK estafette. Van Wildenburg was onderdeel van de estafetteploeg op de 4 x 100 meter voor vrouwen en de 4 x 100 meter gemengd.

Influencer

Haar carrière op Instagram gaat momenteel beter dan op de atletiekbaan. Ze heeft bijna 160 duizend volgers op het sociale media platform en wordt gesponsord door sportmerk Adidas. Ze plaatst geregeld foto's in kleurrijke atletiekpakjes en roept de hulp in van haar volgers.

Artikel gaat verder onder de video.

'Help mij om mijn race outfit uit te kiezen', schrijft ze onder de video. De topatlete laat drie verschillende outfits zien van haar sponsors en showt tegelijkertijd hoe fit ze is. Adidas maakt van het moment gebruik: 'We kunnen niet kiezen!'.

De grootste successen op de atletiekbaan behaalde Van den Wildenburg op de NK indoor atletiek. De sprintster ging in 2022 met de zilveren medaille naar huis op de 60 meter, terwijl ze een jaar later brons pakte.

WK estafette

Het WK estafette was een belangrijk moment met het oog op de WK atletiek dat van 13 tot en met 21 september 2025 gehouden wordt in Tokio, Japan. Nederland moest zich via deze manier voor de verschillende estafettedisciplines plaatsen. De meeste toppers waren afwezig en dus was er ruimte voor debutanten.

Van den Wildenberg kwam alleen in actie op de 4 x 100 meter gemengd, een discipline die pas in 2027 officieel onderdeel wordt van de 'echte' WK atletiek. Samen met Fenna Achterberg, Timo Spiering en Eugene Omalla (olympisch goud op de 4 x 400 meter gemengd) liep ze naar een tijd van 41.81 seconden.

Lieke Klaver keert na lange tijd van afwezigheid terug op atletiekbaan: topsprintster deelt mooie beelden Lieke Klaver sloeg een groot deel van het indoorseizoen over, maar vrijdag keert de topsprintster terug op de atletiekbaan. In Doha, de hoofdstad van Qatar, loopt de Nederlandse voor het eerst weer een Diamond League-wedstrijd en ze deelt beelden van haar voorbereiding.

Alleen de vrouwen op de 4 x 100 meter haalden de finale van de WK estafette. Van den Wildenberg kwam als reserve niet in actie bij de vrouwen. Zij zag Anne van der Wiel en Britt de Blaauw wél debuteren in de damesploeg van Oranje.