Lieke Klaver keert na lange tijd van afwezigheid terug op atletiekbaan: topsprintster deelt mooie beelden

Lieke Klaver sloeg een groot deel van het indoorseizoen over, maar vrijdag keert de topsprintster terug op de atletiekbaan. In Doha, de hoofdstad van Qatar, loopt de Nederlandse voor het eerst weer een Diamond League-wedstrijd en ze deelt beelden van haar voorbereiding.

Klaver nam na de EK indoor in Apeldoorn in maart even rust om zich goed te kunnen voorbereiden op het outdoorseizoen. Dat staat nu voor de deur voor Klaver. Ze komt vrijdag weer in actie op de 400 meter in Doha. Inmiddels is Klaver aangekomen in de hoofdstad van Qatar en deelt ze mooie beelden van de wolkenkrabbers in de metropool. Ook laat ze het stadion waar ze de 400 meter gaat lopen alvast van binnen zien.

Kijkend naar de Nederlandse deelnemers is Klaver niet de enige die aan de start staat in Doha. Ook Nick Schmidt is naar Qatar afgereisd. Hij gaat aan de slag op de 400 meter horden. Schmidt haalde al meermaals de finale van dat onderdeel tijdens grote evenementen.

Starttijden

De comeback van Klaver is vrijdag te zien in Doha. De Nederlandse komt in de avond aan de start van de 400 meter. Die begint op 18:04 uur Nederlandse tijd. Schmidt start om 19:33 uur aan zijn eerste loop op de 400 meter horden van de Diamond League van Doha. Klaver wordt ondanks haar lange lay-off gezien als een van de favorieten voor de eindzege in Qatar.

Metamorfose

Voordat Klaver naar Qatar vertrok besloot ze haar volgers nog even te verrassen met een foto van zichzelf op Instagram. In een fotoshoot voor Adidas kwam ze met gestijlde haren en waren haar krullen plots weg. Toch liet ze haar volgers niet heel erg lang in spanning. "Maak je geen zorgen, de krullen zijn vrijdag weer terug", liet ze al snel weten aan haar fans.