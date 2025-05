Giechelende topatlete krijgt luid applaus na onthulling: 'Ik woon samen met mijn vriendin'

De populaire Belgische topatlete Rani Rosius is verliefd. De 25-jarige sprintster straalde aan tafel bij presentator Gert Verhulst toen hij haar confronteerde met een bijzonder interview in de krant. 'Als ik verliefd ben, ren ik nog sneller'.

Rosius behoort tot de absolute top in België. Ze rende eerder dit jaar het oeroude nationale record op de 100 meter van voormalig Europees kampioen Kim Gevaert uit de boeken. Bij De tafel van Gert onthulde ze waar haar snelheid aan kan liggen.

Lieke Klaver keert na lange tijd van afwezigheid terug op atletiekbaan: topsprintster deelt mooie beelden Lieke Klaver sloeg een groot deel van het indoorseizoen over, maar vrijdag keert de topsprintster terug op de atletiekbaan. In Doha, de hoofdstad van Qatar, loopt de Nederlandse voor het eerst weer een Diamond League-wedstrijd en ze deelt beelden van haar voorbereiding.

'Wie is de gelukkige?'

Presentator Verhulst speelt in op een interview uit de krant. "In de krant stond nog iets anders wat van jou een betere loper maakt", waarop hij de kop voorleest: "Rani Rosius is de snelste vrouw van ons land: 'Als ik verliefd ben, ren ik nog sneller'. Je bent momenteel in bloedvorm. Wie is de gelukkige?"

Rosius moet lachen, straalt en krijgt nog net geen rode oortjes. "Ja, mijn vriendin waar ik mee samenwoon nu." De studio van tv-kanaal Play4 twijfelt even maar begint dan toch te applaudisseren. Het zorgt voor een bijzonder moment. "Ze is hier niet aanwezig vandaag?", vraagt Verhulst zich af. "Nee, dat niet."

Beroemde vriendin van topatlete Femke Bol laat fans smullen door onthullende foto's: 'Jij bent een droom' De Britse topatlete Keely Hodgkinson werd afgelopen zomer op sensationele wijze olympisch kampioene op de 800 meter. Nu heeft de superster, die goed bevriend is met Femke Bol, weer de show gestolen, maar dan op een andere wijze.

Verliefd

In een interview met HLN haalde ze ook al verliefdheid aan als prestatie bevorderend middel. "Verliefd zijn zorgt voor een verhoogd dopaminegehalte en voor het sprinten is dat ideaal. Ik merk dat verschil. Altijd, als ik in het begin van een relatie zit, gaat het net ietsje beter. Ietsje sneller." Het is onbekend wie de vriendin van Rosius is.

Topatlete Femke Bol kondigt groot nieuws over haar toekomst aan: 'Nog drie weken' Femke Bol heeft een grote aankondiging gedaan over haar aankomende seizoen. De Nederlandse toploopster gaat haar jaar beginnen met een Diamond League-wedstrijd in het Marokkaanse Rabat.

Olympische Spelen

Waar Rosius tot de beste sprintsters van België ooit hoort, is ze nog geen Dafne Schippers van onze Zuiderburen. In 2024 haalde ze de finale van de WK atletiek indoor en snelde ze naar de zesde plaats op de 60 meter. Op de Olympische Spelen in Parijs kwam Rosius vorig jaar niet verder dan de halve finale op de 100 meter sprint. Als onderdeel van het 4x100 meter estafetteteam werd ze in de heats gediskwalificeerd.