Lieke Klaver heeft voor eigen publiek bij de FBK Games niet kunnen winnen op de 400 meter. In Hengelo werd de Nederlandse topatlete ondanks een sterke start en haar beste tijd van dit seizoen derde.

Het sterke punt van Klaver is de start en dat was ook bij de FBK Games zondag weer het geval. Het is echter elke race de vraag hoe ze de laatste meters verteert en ook in Hengelo kreeg ze het daarin heel moeilijk. De Nederlandse werd voorbijgelopen door de Egyptissche Bassant Hemida en de Ierse Sharlene Mawdsley en eindigde als derde.

Met een tijd van 50,60 seconden zette Klaver wel haar beste tijd van het seizoen neer. Ze was een fractie sneller dan bij de Diamond League-wedstrijden in Rome (50,62) en Oslo (50,64). Hemida won in een sterke tijd van 50,10. Nummer 2 Mawdsley werd tweede in 50,14.

Myrthe van der Schoot was de andere Nederlandse deelneemster aan de 400 meter en zij werd zesde. De 22-jarige Van der Schoot liep een tijd van 51,21 en daarmee verbeterde ze haar persoonlijke record met 0,12 seconden.

Moeizaam jaar

Klaver kent vooralsnog een moeizaam outdoorseizoen. Indoor was ze eerder dit jaar juist wel goed op dreef met een bronzen plak bij de EK in Polen. Daar pakte ze met de estafetteploeg bij de vrouwen ook zilver. In de buitenlucht kon ze zich bij haar eerste twee wedstrijden in de Diamond League echter niet mengen in de strijd om de zege. Zowel in Rome als in Oslo eindigde ze op de zesde plaats.

Beste tijd blijft op naam van Femke Broeders-Bol

De beste tijd ooit op de 400 meter bij de FBK Games blijft op naam staan van Femke Broeders-Bol. Zij kwam in 2024 tot een tijd van 50,02 seconden, dat was dus nipt sneller dan Hemida. Broeders-Bol deed deze keer niet mee aan de 400 meter, want zij richt zich sinds dit seizoen op de 800 meter. Zondag loopt ze die afstand voor het eerst bij een wedstrijd in Nederland.

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