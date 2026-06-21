Femke Broeders-Bol loopt zondag voor het eerst een wedstrijd over 800 meter op Nederlandse bodem. De topatlete doet dat bij de FBK Games in Hengelo. Dat is niet de enige primeur, want het wordt voor het eerst dat ze in eigen land gaat lopen onder haar nieuwe naam.

2026 is voor Bol een jaar van een heleboel nieuwigheden. Ze maakte met ingang van dit jaar de overstap van de 400 meter horden naar de 800 meter en scherpte in haar eerste race direct het Nederlandse indoorrecord op die afstand bij de vrouwen aan. Dat deed ze nog als Femke Bol, maar dat was ook gelijk de laatste keer dat ze ooit een wedstrijd liep onder die naam.

De topatlete verloofde zich vorig jaar met Ben Broeders, die zelf actief is in de atletiekwereld als polsstokhoogspringer. Eerder dit jaar bleek dat de twee atleten elkaar inmiddles ook het jawoord hebben gegeven. Ze hielden het enkele weken stil, maar besloten er toch mee naar buiten te treden dat ze op 21 februari zijn getrouwd in Amersfoort.

Na nieuwe afstand ook een nieuwe naam

Dat moment heeft ervoor gezorgd dat Bol haar officiële naam ook is veranderd. Ze gaat sindsdien door het leven als Femke Broeders-Bol. Het was de grote vraag of de Nederlandse ook onder die naam zou gaan lopen bij officiële wedstrijden of dat ze enkel haar meisjesnaam zou houden. Dat is tenslotte de naam waaronder mensen haar kennen.

Overigens had de internationale atletiekbond World Athletics wel wat moeite met de aanpassing. Op hun website tijdje stond de Nederlandse een tijdje als Femke Bol-Broeders. Dat werd na een aantal dagen aangepast naar de juiste versie. De atlete zal zondag in Hengelo bij de FBK Games dus ook een startnummer hebben met daarop de naam Broeders-Bol.

Zelf twijfelde ze er helemaal niet over om haar naam aan te passen. "Ik had altijd het idee als ik zou trouwen, dan dezelfde naam als mijn man te willen. Ik wilde wel graag Bol erbij houden, want ik vind het zelf vrij ingewikkeld als atleten hun naam veranderen", vertelde ze eerder dit jaar tegen het AD.

De Nederlandse is zeker niet de eerste bekende atlete die haar naam aanpast na een huwelijk. Zo liep haar grote rivale op de 400 meter horden sinds enkele jaren ook met een dubbele achternaam. Sydney McLaughlin ging na haar huwelijk met Andre Levrone verder als McLaughlin-Levrone.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover