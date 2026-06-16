Femke Broeders-Bol maakte dinsdag haar debuut op de 800 meter, maar tijdens de outdoorwedstrijden in het Tsjechische Ostrava gebeurde er nog iets bijzonders. De atletiekwereld keek mee en zag een wel heel bijzonder wereldrecord.

In Ostrava stonden er een hoop wedstrijden op het programma. Nadine Visser won de 100 meter horden, Broeders-Bol werd keurig tweede bij haar debuut over 800 meter en Samuel Chapple was heel dicht bij een stunt over 800 meter bij de mannen. Een van de toetjes van de avond was een bijzondere sprintrace.

Wereldrecord over 150 meter

Onder meer Noah Lyles en Gout Gout stonden aan de start van de 150 meter. De Amerikaan is inmiddels 28 jaar oud en grossierde de afgelopen jaren in titels. Op de Spelen van Parijs won hij goud op de 100 meter. Daarnaast is hij meermaals wereldkampioen geworden. De komende jaren lijkt hij geduchte concurrentie te krijgen van Gout Gout.

i Noah Lyles en Gout Gout vieren het wereldrecord © Getty Images

De Australiër is pas achttien jaar, maar is een regelrechte senstatie. Hij loopt al razendsnel en is op zijn leeftijd al sneller dan atletieklegende en wereldrecordhouder Usain Bolt als tiener was. Gout en Lyles vochten in Tsjechië samen met een aantal anderen een race over 150 meter uit in de hoop het wereldrecord aan te vallen.

Lyles slaagde in die missie. De Amerikaan moest een hoop goedmaken, maar kende een imponerend slot en knalde naar 14.67. Daarmee was hij ruim sneller dan Sinesipho Dambilo en Gout, die als derde eindigde.

Overigens was Lyles niet de enige die na het wereldrecord uit zijn plaat ging. Ook concurrenten als Gout vierden het feestje meteen mee en keken de atletiekgrootheid vol ongeloof en bewondering aan.

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