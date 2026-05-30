Nederland geldt al een tijdje als powerhouse in de atletiek. Bij de WK atletiek 2025 (outdoor) legde TeamNL bijvoorbeeld beslag op plek vier in het medailleklassement. Een succesvolle top heeft ook een bloeiende breedte nodig. Juist dat dreigt in gevaar te komen door nieuwe regels van de wereldwijde atletiekbond.

De bond World Athletics heeft nieuwe regels opgesteld voor de kwalificatie van de WK atletiek 2027. De kern is dat prestatielimieten minder belangrijk worden dan ranglijsten. De limieten worden heel streng gemaakt, zodat alleen de prijzenpakkende toppers er aan kunnen voldoen. De overige plekken worden verdeeld op basis van een ranglijst, waarvoor atleten punten moeten verdienen.

We geven een voorbeeld. Bij de 400 meter vlak wordt de prestatielimiet gelegd op een tijd onder de 50 seconden. De Nederlandse topatlete Lieke Klaver rende afgelopen seizoen geen enkele keer onder de 50 seconden. De Europees indoorkampioene van 2025 zou zich dan moeten plaatsen door aan allerlei toernooien mee te doen om daar punten bij elkaar te sprokkelen.

Laurent Meuwly, de bondscoach van de Nederlandse atleten, vindt de nieuwe regels een slechte zaak. Hij verwacht dat zo'n 25 tot 30 procent van de deelnemers aan de WK zich zal plaatsen via de prestatielimieten. Tegen De Telegraaf zegt de Zwitser: "Atletiek is fundamenteel meetbaar en limieten creëren direct een trainingsdoel. Bovendien zijn normen gemakkelijk te begrijpen voor fans en atleten."

Budget

Meuwly heeft diverse bezwaren tegen het moeten najagen van ranglijstpunten. Ten eerste wordt het dan lastiger om een piek in te plannen op de agenda, ten tweede hebben kleine atletiekbonden minder budget om al die toernooien te bezoeken dan grotere bonden.

Het besluit van de atletiekbond lijkt ingegeven door commerciële argumenten: (sub)toppers moeten zich wat vaker laten zien bij atletiekevenementen. Eén keer uithalen is niet per se genoeg om een WK-ticket in de wacht te slepen. Hij zegt: "De situatie is wel een beetje shit. Ik snap wel dat World Athletics wil stimuleren dat wereldtoppers, zoals Sydney McLaughlin, zich bij meer wedstrijden laten zien."

Zo zal het nieuwe systeem echter niet uitpakken, voorziet hij, want McLaughlin maar ook Femke Bol behoort tot de absolute top en zij halen de limiet toch wel bij hun eerste poging. Het is dus vooral de subtop die het leven wat zuurder wordt gemaakt.

