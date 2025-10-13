Femke Bol is door de World Athletics genomineerd voor de titel 'beste atlete van het jaar'. De Nederlandse strijdt met vier andere topatletes om de wereldtitel. Niet verrassend is dat ook haar eeuwige rivale Sydney McLaughlin-Levrone kans maakt op de ereprijs.

World Athletics heeft officieel de genomineerden bekendgemaakt voor de prestigieuze prijzen van beste mannelijke en beste vrouwelijke atlete van 2025. Op 27 oktober is de prijsuitreiking en de Nederlandse Femke Bol mag zich dus in een illuster rijtje scharen. Er kan tot 19 oktober gestemd worden door de atletiekfans wereldwijd op hun favoriet. De resultaten van de WK atletiek in Tokio spelen natuurlijk een belangrijke rol in de nominaties. Zo zijn bij zowel de mannen als de vrouwen alleen wereldkampioenen opgenomen.

Wooden

In elke categorie zijn vijf topatleten genomineerd. Het proces om de twee finalisten per prijs te selecteren, is nu van start gegaan via een speciaal stemsysteem. De vrouwencategorie kent een ijzersterk deelnemersveld van atleten die wereldtitels en wereldwijd toonaangevende prestaties hebben geleverd. Melissa Jefferson-Wooden uit Amerika is misschien wel de topfavoriete voor de prijs dit jaar. Zij werd wereldkampioene op de 100 meter, 200 meter én de 4x100 meter estafette. Daar kan zelfs McLaughlin-Levrone niet aan tippen.

Sydney McLaughlin-Levrone

De Amerikaanse rivale van Bol maakte afgelopen jaar de overstap van de 400 meter horden naar de vlakke 400 meter en werd op haar nieuwe afstand meteen wereldkampioene. Ook pakte ze het goud op de 4x400 meter estafette. Aan alle races die ze liep op zowel de 'gewone' 400 meter als de horden, was ze in 2025 onverslaanbaar. Bol won de Diamond League en won zonder McLaughlin-Levrone in de baan overtuigend WK-goud op de 400 meter horden.

Wereldrecords

Het drietal wordt in de nominaties vergezeld door Faith Kipyegon (goud en wereldrecord op 1500 meter en zilver op de 5000 meter) en Beatrice Chebet (wereldkampioene op de 5000 en 10000 meter, met een wereldrecord op de 5000 meter). Bol was ongeslagen op de horden en liep ook nog eens de drie snelste tijden van iedereen gedurende het jaar.

Nominaties bij de mannen

De mannencategorie is even competitief, met wereldkampioenen uit diverse disciplines. Rai Benjamin heeft de lijst gehaald na het claimen van de wereldtitel op de 400 meter horden. Zijn seizoen werd ook gekenmerkt door consistentie op topniveau, aangezien hij twee van de drie snelste 400 meter horden tijden van het jaar produceerde.

Jimmy Gressier was ook een uitblinker op de lange afstanden, met een wereldtitel op de 10.000 meter en een bronzen medaille op de 5000 meter. Hij voegde ook de Diamond League-titel op de 3000 meter toe aan zijn erelijst. Noah Lyles, een dubbele wereldkampioen, pakte goud op de 200 meter en de 4x100 meter estafette, en voegde daar een bronzen medaille op de 100 meter aan toe. Hij bleef ongeslagen op de 200 meter en sloot zijn seizoen af met de Diamond League-titel.

Cordell Tinch, de specialist op de 110 meter horden van het jaar, veroverde zowel de wereld- als de Diamond League-titel in zijn discipline. Vier van de top zes wereldwijde prestaties op de 110 meter horden kwamen op zijn naam. Emmanuel Wanyonyi, nog steeds een jong talent, domineerde de 800 meter en won zowel de wereld- als de Diamond League-kampioenschappen. Hij was een consistente topper en liep vier van de zes snelste tijden van het seizoen op de 800 meter.