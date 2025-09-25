Sydney McLaughlin-Levrone is een van de beste atleten aller tijden. Haar prijzenkast bevestigt dat. Daarin prijken meerdere olympische- en wereldtitels. De 26-jarige plaaggeest van Femke Bol denkt echter al aan het leven na atletiek.

De Amerikaanse won onlangs bij de WK atletiek nog eens twee keer goud. Dat deed ze verrassend niet op haar specialiteit, de 400 meter horden. Daar pakte Bol de wereldtitel, mede door McLaughlin-Levrones afwezigheid. Zij was daarentegen oppermachtig op de vlakke 400 meter. Ook won ze de 4x400 meter voor onder anderen Bol en Lieke Klaver.

Plannen na pensioen

Vier gouden olympische medailles en vijf op WK's. En dan zit McLauglin-Levrone nog niet eens in de piek van haar leven. Toch wil ze ook proeven van andere sporten. "Ik wil gaan skiën of snowboarden. Dat staat echt bovenaan. Mijn man en ik hebben erover gesproken, en zodra ik klaar ben, staat dat op de lijst", verklapt ze in gesprek met Bodega Track.

Na haar actieve carrière wil ze zich ook meer bezig houden met American football. Haar man Andre snuffelde aan de NFL, maar kwam niet voor wedstrijden voor Carolina Panthers of Baltimore Ravens. "Dus ik heb altijd al willen kijken of ik er goed in zou zijn. Maar als ik geblesseerd zou raken, zou ik in de problemen komen. Dus zelfs gewoon lekker kunnen dollen zonder gevolgen is opwindend."

Bubbeltjesplastic

Momenteel kan dat niet. "Mijn coach noemt het de 'bubbelplasticfase'", plakt de Amerikaanse er een naam op. "Ik mag niets doen wat mij op welke manier dan ook zou kunnen schaden."

Plannen voor LA 2028

Vooralsnog houdt McLaughlin-Levrone het dus bij atletiek. De vraag is alleen: op welk onderdeel richt ze zich? In 2025 liet ze haar geliefde 400 meter horden rechts liggen, om voor de 400 vlak te gaan. Met het oog op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles wil ze zich blijven focussen op beide afstanden. Femke Bol en Lieke Klaver zijn dus gewaarschuwd.