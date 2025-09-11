Usain Bolt heeft al 16 jaar de recordtijden op de 100 en 200 meter in handen. Hij denkt dat zijn prestaties in de nabije toekomst ook nog geen gevaar lopen, ondanks de snelheid van topatleet Noah Lyles en de opkomst van een 17-jarig wonderkind.

Sprintlegende Bolt zal voor het eerst sinds zijn pensioen acht jaar geleden weer aanwezig zijn bij de WK atletiek. Tijdens een evenement van Puma in Tokio liet hij weten dat zijn records in de toekomst zeker gebroken zullen worden, maar hij verwacht nog geen dreiging van de huidige generatie sprinters.

"Ik maak me daar geen zorgen over," onthulde de Jamaicaan. "Ik denk dat het talent er is en dat de opkomende atleten succesvol zullen zijn, maar op dit moment denk ik niet dat ze het wereldrecord kunnen verbreken."

Het was op de WK in Berlijn in 2009 dat Bolt zijn bizarre records neerzette: 9,58 seconden op de 100 meter en 19,19 seconden op de 200 meter. Een studie van Puma heeft echter berekend dat Bolt vandaag de 100 meter in 9,42 seconden zou lopen.

'Dan was ik niet gestopt'

Die voorspelling klinkt realistisch voor de 39-jarige. "Ik had waarschijnlijk veel sneller gelopen als ik was doorgegaan, en als ik had geweten dat de schoenen dit niveau zouden bereiken, was ik misschien niet gestopt. Het zou geweldig zijn geweest om op dat niveau te concurreren en zo snel te rennen."

Noah Lyles

Noah Lyles, de olympisch kampioen op de 100 meter in Parijs 2024 (in 9,79 seconden), is de sprinter die het meest zijn ambitie uitspreekt om de records van Bolt te verbreken. Bolt maakt zich echter geen zorgen over de uitspraken van de Amerikaan en herinnert zich zijn eigen spraakmakende rivaliteit met Justin Gatlin.

"Ik denk niet dat Noah zo gek is als Justin, dus voor mij is er geen verschil. Ik denk dat Gatlin en ik door de jaren heen wel wat plaagstootjes hebben uitgedeeld, maar hij was anders, want hij kwam uit een tijd waarin provoceren voor iedereen normaal was."

Daardoor liet Bolt zich echter niet van de wijs brengen. "Zoals jullie weten, heb ik nooit naar iemand geluisterd. Ik weet dat als ik voorbereid en klaar ben, je kunt zeggen wat je wilt, je zult me niet verslaan. Ik blijf altijd geconcentreerd en dat is nooit een probleem geweest."

Record

Toch gelooft Bolt dat zijn records op een dag gebroken zullen worden: "Alles evolueert in het leven, mensen proberen beter te worden, proberen sneller te zijn. Het zal geen verrassing zijn als dat echt gebeurt."

De voormalig atleet had ook nog een waarschuwing voor Gout Gout, de 17-jarige Australiër die zal deelnemen aan de 200 meter op deze WK: "Als hij op dit pad blijft, zal het goed zijn, maar alles moet kloppen. Ik bedoel, het is nooit gemakkelijk."

Bolt spreekt uit eigen ervaring. "Ik deed vroeger ongelooflijke dingen toen ik jong was, maar de overgang van junior naar senior is altijd moeilijker. Alles hangt af van het vinden van de juiste coach, de juiste mensen om je heen, en of je gefocust genoeg bent. Er zijn dus veel factoren die bepalen of hij geweldig zal zijn en of hij op dezelfde koers zal blijven voor een wereldkampioenschap of de Olympische Spelen", concludeerde de sprintlegende.