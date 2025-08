Femke Bol nam bij de NK atletiek ook een moment om te spreken over Sydney McLaughlin-Levrone, haar jarenlange concurrentie. De Amerikaanse topatlete zal niet meer tegen Bol strijden op de 400 meter horden en daar is de Nederlandse niet blij mee.

McLaughlin-Levrone is al jaren oppermachtig op de 400 meter horden. Zij besloot om de overstap te maken naar de normale 400. Wat Bol daarvan vindt? "Balen is misschien iets te veel. Het is jammer", zei ze na afloop van de 200 meter sprint tegen de NOS. Bol eindigde als tweede op de 200 meter achter Lieke Klaver.

Bol gaat verder: "Als atletiekliefhebber vind ik het gaaf dat zij de 400 gaat doen. Maar als atleet loop ik heel graag tegen haar, dat is ook gewoon niet vaak gebeurd." De Nederlandse zag McLaughlin-Levrone de drie onderonsjes winnen: tweemaal op de Olympische Spelen en op de WK-finale van 2022.

'Kans is groot dat ik tweede word'

Ze heeft veel respect voor haar tegenstander, die het wereldrecord op de afstand in handen heeft. "Het blijft uniek om tegen haar te lopen. Ik doe het heel graag, ook al is de kans dan heel groot dat ik tweede word." Bol noemt McLaughlin-Levrone de beste atlete ooit op de 400 meter horden.

De 25-jarige McLaughlin-Levrone gaf eerder duidelijkheid over de reden van haar overstap. Een jaar na de Olympische Spelen vond ze dit een logisch moment om wat anders te proberen. "Het is nieuw, spannend en een zware opgave. De 400 meter heeft een heel sterk veld, daar heb ik veel respect voor. Ik zal me er volledig op moeten toeleggen om tegen hen op te kunnen."

Femke Bol vs. Lieke Klaver

Bol eindigde zondag dus achter Klaver op de NK atletiek bij de 200 meter. Klaver was maar wat blij met de overwinning op haar vriendin. "Dit is heel goed, vorig jaar had ik zilver. Nu moest ik weer tegen Fem. Dat blijft toch wel een dingetje, hè", lachte de winnares meteen na afloop op de baan. "Maar het was goed en een hele leuke finale. Na het zien van de tijden van gisteren, vond ik het heel leuk om vandaag te lopen en had ik er erg veel zin in."