Femke Bol (24) is een fenomeen op de atletiekbaan. De regerend wereldkampioene op de 400 meter horden is daarbuiten bescheiden en ietwat bedeesd. Zo rommelt ze in tegenstelling tot veel atletieksterren amper met haar uiterlijk. Maar dit weekend laat de Amersfoortse plots een grote verandering zien.

Bol is de bekendste deelnemer van de NK atletiek, die dit weekend plaatsvinden in Hengelo. Ze doet zondag mee op een andere afstand dan haar geliefde 400 meter met of zonder horden, namelijk op de 200 meter. Ook Lieke Klaver is dan te bewonderen.

Grijnzende Femke Bol

Op Instagram zette Bol een reeks foto's van de maand juli. In die maand deed ze onder meer mee aan de Diamond League in Londen, waar ze voor de zoveelste keer de 400 meter horden won. Uiteraard komt de Engelse hoofdstad voor in de fotoreeks, ook is er een kiekje uit Monaco en vanuit een vliegtuig.

Maar wat zien we op een van de laatste prentjes? Bol maakt daarop een selfie en heeft een enorme grijns. Kennelijk kan ze wel lachen om haar ongebruikelijke kapsel. Al sinds Bol zo rond 2019 naam begon te maken in de atletiekwereld (dat jaar werd ze kampioene op de 400 meter horden bij de EK onder 20) heeft ze haar haar op dezelfde manier gemodelleerd: een strakke vlecht met een staart. Check maar onderstaande foto uit 2019.

Donkerder kapsel

Haar nieuwe en vermoedelijk tijdelijke kapsel bevat een donkerder tint haar en het geheel staat boller op haar hoofd. Wellicht is het synthetisch haar dat alleen voor deze foto is bevestigd. Op alle andere foto's in de reeks toont Bol haar gebruikelijke lokken. Zondag in Hengelo zullen we zien of alles weer bij het oude is, of dat Bol dit kapsel houdt.

Sydney McLaughlin-Levrone

De grote rivale op de 400 meter horden van Bol is Sydney McLaughlin-Levrone. En eerlijk is eerlijk: de Amerikaanse is sneller dan Bol. Het probleem is dat de twee elkaar in vier jaar tijd maar driemaal hebben bekampt. Telkens kwam Sydney McLaughlin-Levrone als eerste over de streep, terwijl Bol onderwijl allerlei andere grote prijzen kaapte in absentie van de olympisch kampioene.

Ook bij het aanstaande WK atletiek (outdoor) zal Sydney McLaughlin-Levrone vermoedelijk ontbreken op de 400 meter horden. Ze wil zich de komende jaren meer wijden aan de 400 meter vlak of zelfs de 200 en 100 meter vlak.