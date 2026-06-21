Topatlete Femke Broeders-Bol heeft in Hengelo de 800 meter gewonnen op de FBK Games. De Nederlandse won pas voor de tweede keer deze afstand, nadat ze afgelopen winter de overstap maakte van de 400 meter horden. Daarom was er bij Broeders-Bol veel ongeloof. "Ik had dit niet verwacht."

Broeders-Bol stapte afgelopen winter over van de 400 meter horden naar de 800 meter. Het was zondag voor het eerst dat ze deze afstand liep voor eigen publiek. Broeders-Bol wist nog nooit niet te winnen in Hengelo. Ook zondag was het weer raak. Na een dominante race finishte de 26-jarige topatlete als eerste in een tijd van 1.57,42.

Ongeloof bij Broeders-Bol

Na afloop van de succesvolle race was Broeder-Bol vol ongeloof. "Ja geweldig. Als je me een jaar geleden had verteld, dat ik na de overstap hier zou winnen, dan had ik je niet geloofd", zo stelde ze tegenover de NOS.

De coach van Broeders-Bol stelde voor de race een tijd voor van onder de 1.57 minuten als doel. Dat lukte niet, maar alsnog keek de olympisch kampioene (4x400 meter gemengde estafette) terug op een goede race. "Ik ga de tijden wel zien van mijn coach. Ik denk dat ik een beetje een trage 500 meter had. Maar de finish was een stuk sterker dan vorige week in Ostrava."

Genieten van publiek

"Ik vond het wel heel spannend", keek ze verder terug op haar optreden. "Ik weet nog niet precies wat ik kan. Ik dacht, vanaf de 500 meter ben ik alleen, dan heb ik het publiek achter me. Daarna ga ik gewoon lopen. Dat lukte." Het publiek was een grote steun voor haar. "Dat is niet normaal bijzonder. Het leuke van de 800 meter is dat ik er veel meer van meemaak. Bij de 400 meter horden hoorde ik het publiek niet, nu hoor ik ze wel. Dat maakt de ervaring nog twee keer zo leuk."

Broeders-Bol moest haar hele voorbereiding op het outdoorseizoen omgooien wegens een blessure aan haar pees. Ondanks die tegenslagen zit ze nu weer op de juiste weg. "Best zware blessure gehad, waardoor ik veel looptraining misliep. Maar ik ben nu toch goed in vorm. Maar ik kan nog wel meer snelheid krijgen. Ik had dat niet verwacht, dus het is heel leuk." Broeders-Bol werkt nu toe naar het EK atletiek in augustus.

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