Het was voor het eerst dat het Nederlandse publiek haar op de 800 meter aan het werk zag en Femke Broeders-Bol maakte er een onvergetelijk moment van. Met haar kenmerkend sterke slot pakte ze tijdens de FBK Games in Hengelo de zege in een schitterende tijd van 1.57,42.

Broeders-Bol volgde in de openingsronde het tempo van landgenote Lisanne de Witte en oogde daarbij opvallend ontspannen. Ze kwam als tweede door in de eerste ronde in 57,75. Die tijd was eigenlijk iets te langzaam. Vanaf het moment dat De Witte vervolgens van kop afging, moest Broeders-Bol alleen verder.

Ze liet zich daar niet door van de wijs brengen. Met nog dik 300 meter te gaan, nam ze de koppositie over en hield uitstekend stand. Het kenmerkende sterke eindschot, dat haar groot maakte op de 400 meter horden, bleek ook op de 800 meter dodelijk effectief. Bij het passeren van de finish was haar blijdschap zichtbaar: Broeders-Bol straalde. De eindtijd van 1.57,42 is een fijne opsteker.

Nieuwe afstand

Broeders-Bol liep tot zondag nog maar twee keer een officiële 800 meter nadat ze eind vorig jaar besloot om zich op die discipline te richten. In februari maakte ze bij haar debuut direct veel indruk door het Nederlandse indoorrecord uit de boeken te lopen. In het vervolg van het indoorseizoen kon ze door een peesblessure echter niet meer in actie komen.

De topatlete kwam dinsdag in het Tsjechische Ostrava voor het eerst in de buitenlucht in actie op de 800 meter en opnieuw zorgde ze toen voor verbazing. Ze kon niet mee met absolute wereldtopper Audrey Werro, maar scherpte met een tijd van 1.57,13 wel haar persoonlijke record met bijna twee seconden aan.

Femke Broeders-Bol

Broeders-Bol was voor haar switch jarenlang één van de absolute toppers op de 400 meter horden. De Nederlandse werd twee keer op rij wereldkampioen en won zowel op de Olympische Spelen van 2021 als die van 2024 een bronzen medaille. Op de 400 meter horden is Bol na het Amerikaanse fenomeen Sydney McLaughlin-Levrone de tweede snelste vrouw ooit.

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