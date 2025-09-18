Jessica Hull schreef dinsdag op de WK atletiek historie door een medaille te winnen op de 1500 meter, maar twee dagen later leek ze een flinke teleurstelling te moeten slikken. De Australische ging onderuit in de series van de 800 meter en wist zich daardoor in eerste instantie niet te plaatsen voor de halve finales. Voor Hull werd echter een uitzondering gemaakt, maar ze hield wel een flink litteken over aan de race.

Hull is al jaren een van de beste loopsters op de 1500 en 3000 meter. Ze eindigde vorig jaar als tweede op de 1500 meter bij de Olympische Spelen en voegde daar in Tokio een bronzen WK-medaille aan toe. Dat was een historische plak voor haar land, want nooit eerder pakte Australië op die afstand eremetaal bij de wereldkampioenschappen.

Valpartij

De atlete besloot zich bij de WK ook op de 800 meter te richten en hoopte ongetwijfeld daar mee te gaan strijden om de medailles. Dat leek vrijdag echter al direct mis te gaan. Hull kwam in het gedrang terecht en ging onderuit in haar serie. Ze lag daardoor direct op grote achterstand en kon dat niet meer goedmaken. Hull vloog er daardoor dus al heel snel uit. Tenminste, dat dacht iedereen.

De Australische diende na afloop een protest in, want zij was van mening dat ze buiten haar schuld om was gevallen. De jury ging daarin mee en dus werd Hull alsnog toegevoegd aan de halve finales. "Er is niets wat ik anders had kunnen doen dus ik denk dat ik een kans verdien. Ik werd van achter geraakt, dus ik denk dat ik niks verkeerd heb gedaan. Mijn voet werd aangetikt en dat kan gebeuren in een wedstrijd", reageerde Hull na afloop.

'Ik heb geluk gehad'

Hull hield op sportief vlak dus geen schade over van haar valpartij, maar fysiek was dat wel anders. De atlete hield er een verwonding aan haar been aan over "Ik heb een snee in mijn scheenbeen dus misschien hou ik er nog een mooi litteken aan over", vertelde ze in gesprek met de Ierse zender RTE. Later merkte ze tegen het Australische ABC op dat ze er wel goed vanaf was gekomen: "Ik heb waarschijnlijk geluk gehad dat de baan nat was, want ik gleed meer dan ik hard op de grond kwam."

i De snee in het been van Jessica Hull. © Getty Images

Halve finales op WK atletiek

De Australische heeft ongeveer 24 uur om te herstellen van haar valpartij, want ze komt vrijdagmidag in actie in de halve finales op de 800 meter. De beste acht atletes plaatsen zich uiteindelijk voor de finale van zondag.