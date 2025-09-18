Sydney McLaughlin-Levrone liet donderdag de sportwereld versteld staan bij de WK atletiek door de snelste tijd in veertig jaar te lopen op de 400 meter. De Amerikaanse was jarenlang de grote rivale van Femke Bol op de 400 meter horden, maar de Nederlandse leek door de overstap van McLaughlin-Levrone eindelijk van haar verlost. Dat blijkt echter niet het geval.

McLaughlin-Levrone maakte in Tokio haar WK-debuut op de 400 meter nadat ze op de horden eerder al goud (2022) en zilver (2019) had gepakt bij de wereldkampioenschappen. Op dat onderdeel was ze jarenlang de grote plaaggeest van Femke Bol. De Nederlandse wint bijna al haar wedstrijden, maar zodra de Amerikaanse meedoet, is de tweede plek het hoogst haalbare. Hoe ongelooflijk goed McLaughlin-Levrone is, liet ze zien in de finale van de 400 meter door daarin de tweede tijd ooit te lopen.

McLaughlin-Levrone heeft slecht nieuws

Bol zal stiekem misschien wel hebben gedacht dat ze voorlopig van McLaughlin-Levrone af zou zijn op haar onderdeel, maar niets blijkt minder waar. De Nederlandse won vorig jaar met de estafette al een gouden medaille Haar rivale denkt namelijk aan een dubbel van 400 meter en 400 meter horden op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Dat zei de 26-jarige Amerikaanse nadat ze in Tokio de wereldtitel op de 400 meter had veroverd.

"We moeten het hebben over het schema op de Spelen van LA. Misschien kan ik zowel de 400 meter als de 400 meter horden lopen. Ik zou dan wel wat vrije dagen nodig hebben tussen die onderdelen, want er is op beide nummers een sterk deelnemersveld."

Amerikaanse ongeslagen tegen Bol

Als McLaughlin-Levrone in Los Angeles meedoet aan de 400 meter horden zou dat de kansen van Bol op een individuele gouden plak flink verkleinen. De Nederlandse is al vijf jaar ongeslagen in de Diamond League; ze won dertig races op rij. Ze is ook tweevoudig Europees kampioene en regerend wereldkampioene, maar won in haar carrière nooit van McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse troefde haar af op de Olympische Spelen van Tokio, op de WK van 2022 in Eugene en bij de Spelen van Parijs.

Op jacht naar tweede WK-titel

Het zijn zorgen die nog even weg zijn, want Bol heeft vrijdag in de finale op de WK atletiek dus geen last van McLaughlin-Levrone. De Nederlandse is in de eindstrijd op de 400 meter horden de grote favoriete om haar titel te prolongeren. Ze was in de halve finales de snelste van iedereen, maar hield toen op de laatste meters zelfs in.