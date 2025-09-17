Armand Duplantis zorgde voor het grootste spektakel bij de finale van het polsstokhoogspringen bij de WK atletiek. Zijn wereldrecord van 6,30 meter ging daarna de hele wereld over, maar ook de Nederlandse deelnemer Menno Vloon trok de aandacht. Een hele bijzondere sprong van hem ging viral.

Vloon werd eerder dit jaar Europees kampioen indoor en hoopte in Tokio mee te kunnen strijden om de medailles. Het hoogsthaalbare was op voorhand al een zilveren plak, want overal waar Duplantis meedoet, wint hij met overmacht en dat gebeurde bij de WK ook weer. De Zweed sprong over 6,30 meter en brak daarmee voor de veertiende keer het wereldrecord.

Achter hem waren het echter Emmanouil Karalis (6,00 meter) en Kurtis Marschall (5,95 meter) die het zilver en brons pakten. Vloon kwam door foutsprongen op 5,75 en 5,85 al snel in de problemen en probeerde nog met een poging op 6,00 meter op het podium komen, maar dat mislukte. De Nederlander eindigde als zevende, maar toch ging zijn beste sprong de hele wereld over.

Vloon zorgt wereldwijd voor verbazing

Vloon leek had bij zijn vorige twee hoogtes drie kansen nodig, maar ging in één keer over 5,90 meter. Dat deed hij echter op hoogst opmerkelijke wijze. Vloon leek het niet te halen, maar wist zichzelf met een soort rol alsnog over de lat te werken. Wereldwijd wisten de kijkers en de commentatoren niet wat ze zagen.

Bij de Australische zender SBS keken de verslaggevers vol ongeloof: "Je maakt een grap! Was dat een scissor kick?" Dat was ongelooflijk. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Dat was wanhoop en ik weet niet hoe hij dat met zijn lichaam voor elkaar kreeg", brachten de twee commentatoren uit na de actie van Vloon.

Ook het officiële account van de WK atletiek deelde de sprong van Vloon en die werd inmiddels al meer dan een miljoen keer bekeken. "Hoe deed hij dat iñ hemelsnaam?", was het veelzeggende bijschrift. Ook werd de bijnaam van Vloon nog maar eens van stal gehaald: The Flying Dutchman.

Gezichtsbedrog

Vloon zette met zijn sprong overigens NOS-commentator Joris van den Berg volledig op het verkeerde been. Hij dacht dat de Nederlander het niet haalde. "Nee, helemaal niet. Snel vergeten deze. Het is een rol, hij is er hartstikke overheen. Dit is gewoon gezichtsbedrog, dit is weergaloos. Die wil ik in de herhaling zien!", vertelde hij na de sprong van Vloon.