Topatlete Lieke Klaver deelt jaloersmakende beelden van 'beste rustdag ooit' na rentree op de baan

Lieke Klaver is halverwege mei teruggekeerd op de atletiekbaan en nu geniet ze van een rustperiode. Na haar race in het Marokkaanse Rabat geniet de sprintster van een aantal dagen vrij af met lekker weer en lekker eten.

Op haar Instagram-story deelt Klaver beelden van de 'beste rustdag ooit' samen met haar collega Ajla Del Ponte, Olymipsch zilveren medaille-winnares in 2020. De twee genieten aan het zwembad in de Marokkaanse stad Rabat. In een luxe hotel geniet Klaver met andere atleten van het goede weer.

Klaver keerde onlangs terug op de atletiekbaan na een rustig indoorseizoen. Na haar race in Qatar zou ze eigenlijk de Diamond League-wedstrijden in Rabat gaan lopen. Klaver kwam ook aan op locatie, maar ze besloot om een klein trainingskamp te beleggen in plaats van de race in de Marokkaanse stad.

De sprintster trainde hard voor de Fanny Blankers Koen Games in eigen land die op 9 juni voor de deur staan. De FBK Games worden gehouden in Hengelo. Femke Bol en Nadine Visser zullen ook te zien zijn op die wedstrijd.

Genieten

Maar eerst is Klaver nog even aan het genieten van de zon in Marokko. In de avond eet ze oesters en sushi en heeft ze het naar haar zien met Torrie Lewis, een andere collega-loopster. Ook Visser was bij het gezelschap in Marokko aanwezig. Vervolgens sluit ze de dag af met een Marokkaanse thee. Wanneer Klaver terug zal keren naar Nederland is nog niet bekend.