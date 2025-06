Verschil tussen 'voor' en 'na' op foto's van topatlete Lieke Klaver spreekt boekdelen

Lieke Klaver doet er echt alles aan om in topvorm de rest van het outdoorseizoen aan te vliegen. De Nederlandse topatlete traint in de brandende zon met de Fanny Blankers Koen (FBK) Games in eigen land voor de deur. Haar geuploade foto's op Instagram spreken boekdelen.

Soms zegt een plaatje meer dan duizend woorden en dat is in het geval van Klaver zeker zo. De 26-jarige topatlete zou de Diamond League in Rabat lopen, maar koos er in plaats daarvoor voor om een mini-trainingskampje te beleggen. Hoewel ze niet eens de warmte en zon daar hoefde op te zoeken - zaterdag was het in grote delen van Nederland ook meer dan 25 graden celsius - maakte ze toch dankbaar gebruik van de mogelijkheden.

Nederlandse topatleten Lieke Klaver en Nadine Visser schrikken én lachen na botsing Een aantal Nederlandse topatleten is in Rabat om verder in topvorm te geraken voor de rest van het outdoorseizoen. Lieke Klaver, Femke Bol en Nadine Visser rennen in de Marokkaanse hitte op weg naar het volgende Diamond League-avontuur én met de FBK Games in Hengelo voor de deur. Voor Visser ging het trainingskamp bijna 'mis'.

Verschil is veelzeggend

Zo pushte ze zich zaterdag tot het uiterste. De dag begon nog stralend en met een lach. In een roze sportoutfit heeft ze nog zichtbaar zin in de dag die voor haar ligt. Maar een paar uur later is de metamorfose veelzeggend. Volledig uitgeteld ligt Klaver uit te hijgen onder een massagetafel, op zoek naar een klein beetje schaduw om af te koelen. Zelf weet ze ook niet of ze moet lachen of huilen.

i Lieke Klaver vóór de afbeulpraktijken. ©Instagram

i Lieke Klaver ná de afbeulpraktijken. ©Instagram Lieke Klaver

Jaar goed begonnen

Voor Klaver begon 2025 uitstekend. Ze werd op het EK indoor voor het eerst individueel kampioene op 'haar' afstand: de 400 meter. De Nederlandse bekroonde zo haar carrière al met een Europese titel en dat deed ze ook nog eens in eigen land. Daarna ging haar blik al vrij snel op het outdoorseizoen, waar in het najaar een WK in Japan van is. Ze liep pas één afstand op de buitenbaan en dat was niet eens haar eigen. In Brussel liep ze de 300 meter, die ze overigens wel won.

Topatlete Lieke Klaver leeft op opvallende gedachte: 'Ik voel me heel fijn bij onzekerheid' Lieke Klaver beleefde dit jaar haar eerste individuele gouden succes op het EK indoor, door de 400 meter te winnen. Nu het belangrijke buitenseizoen van start is, geeft de topatlete een belangrijk inkijkje in haar mentale voorbereiding op een race. "Ik voel me heel fijn bij onzekerheid."

FBK Games

Nu is haar blik dus gericht op de FBK Games in eigen land (Hengelo) op 9 juni. Tot die tijd loopt ze geen andere internationale wedstrijd. De Diamond League-meets in Rome en Oslo zijn te kort op het Nederlandse atletiekevenement geprogrammeerd om daar aanwezig te kunnen zijn. Femke Bol en Nadine Visser doen ook mee in Hengelo. Bol doet daarna bijvoorbeeld weer mee aan de Diamond League in de Zweedse hoofdstad Stockholm.