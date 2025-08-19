Topatlete Lieke Klaver verschijnt woensdagavond aan de start van de 400 meter tijdens de Diamond League in Lausanne. Voor het zover is geniet ze in de Zwitserse stad van een aantal 'magische momenten'.

Na een teleurstellend resultaat in Polen, hoopt Klaver in Lausanne weer het beste uit haarzelf te halen. De 26-jarige Klaver eindigde afgelopen zaterdag als achtste op de 400 meter. Ze rende 50,53 seconden, terwijl Marileidy Paulino de snelste was met 49,18. Klavers beste seizoenstijd is 50,11 seconden, haar beste resultaat ooit is 50,10 seconden. Dat liep ze vorig jaar in september.

Het teleurstellende resultaat van afgelopen weekend heeft in ieder geval niet tot minder populariteit van de Nederlandse geleid. In Zwitserland wordt ze om veel handtekeningen en foto's gevraagd. Op Instagram is te zien dat Klaver die met veel plezier uitdeelt aan met name jonge fans. "Magische momenten", wordt er bij de beelden geschreven.

Zonsondergang

Klaver was maandag al gearriveerd in Lausanne, waar ze samen met haar Nederlandse collega's Eveline Saalberg en Nadine Visser genoot van de zonsondergang. Saalberg komt woensdag in actie op de 800 meter. Visser loopt de 100 meter horden.

Na de Diamond League in Lausanne hoeft Klaver Zwitserland nog niet te verlaten. De competitie vindt op 27 en 28 augustus nog plaats in Zürich. Dan staat ook de 400 meter voor vrouwen weer op het programma.

Hopelijk vindt ze haar goede vorm weer terug. Er was vorige week nog werk aan de winkel, zo liet de topatlete weten. "Ik ben er nog steeds niet (waar ik wil zijn, red.)", schreef Klaver op Instagram. "Ik werk naar betere races komende week." De 26-jarige sprintster behoort ondanks haar tegenvallende race in Polen qua races dit seizoen tot de top drie op haar afstand.