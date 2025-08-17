Lieke Klaver kende een teleurstellende Diamond League in Polen. De Nederlandse topatlete moest het zaterdag doen met een achtste plek op de 400 meter, wat normaal gesproken háár afstand is. Zij reageert nu op haar huidige vorm.

'Ik ben er nog steeds niet (waar ik wil zijn, red.)', schrijft Klaver op Instagram. 'Ik werk naar betere races komende week.' De 26-jarige sprintster behoort qua races dit seizoen tot de top drie op haar afstand, maar moest het in Silezië toen met een teleurstellende tijd.

Klaver rende 50,53 seconden, terwijl Marileidy Paulino de snelste was met 49,18. Klavers beste seizoenstijd is 50,11 seconden, haar beste resultaat ooit is 50,10 seconden. Dat liep ze vorig jaar in september. De Nederlandse krijgt al snel een herkansing. De Diamond League is deze maand nog twee keer in Zwitserland: 20 augustus in Lausanne en 27 en 28 augustus in Zürich. Dan staat ook de 400 meter voor vrouwen weer op het programma.

Rondje door Polen

Inmiddels geniet de topatlete van een rondje door het 'prachtige esthetische' Polen, samen met collega's Nadine Visser en Lisanne de Witte. Visser kende een uitstekend weekend: zij verbeterde in de series op de 100 meter het nationaal record, die ze zelf al in handen had: 12,28 seconden.

Afscheid van collega

De Witte is nog altijd aanwezig bij de Diamond League-wedstrijden en andere atletiektoernooien, terwijl haar jongere zus Laura de Witte onlangs haar afscheid aankondigde. Zij gaf daar uitleg over bij NH Nieuws: "Ik heb er afgelopen jaar goed over nagedacht en de liefde voor de sport was er eigenlijk niet meer. Ik merkte dat de balans niet meer klopte. Ik moest echt trainen om tot een prestatie te komen. Dat is niet lekker trainen."

Klaver reageerde ook op het afscheid van haar atletiekvriendin. Zij schreef op Instagram: 'Van onze eerste race in 2017, naar heel veel toernooien gaan, naar medailles en awards winnen tot samen vakanties en feestjes vieren. Ik zal je missen op de baan, maar we gaan elkaar nog zien op de feestjes tussen de seizoenen in.'