Lieke Klaver heeft een teleurstellende Diamond League in Polen achter de rug. De Nederlandse topatlete presteerde matig op haar afstand, de 400 meter. Op de terugreis werd ze herkent door een wereldberoemde artiest.

De 26-jarige Klaver eindigde als achtste op de 400 meter. 'Ik ben er nog steeds niet', schreef ze op Instagram. 'Ik werk naar betere races komende week.' Gelukkig hielpen haar collega's (en vriendinnen) Lisanne de Witte en Nadine Visser haar door de teleurstelling heen. Ze liepen een rondje in het 'prachtig esthetische Polen'.

Raggaeton

Enkele uren later begon Klaver toch aan haar terugreis. Daar kwam ze in de bus een bekende muzikant tegen. Het blijkt te gaan om de Amerikaanse zanger Nicky Jam. Hij maakt vooral raggaeton-muziek in het Spaans en zal voor de meeste Nederlanders minder bekend zijn.

Wereldberoemd

Klaver lijkt hem wel te herkennen. 'In de bus met Nicky Jam', schrijft ze bij de foto die ze in haar Instagram Stories plaatst. Dat Nicky Jam niet zomaar een artiest is, is te zien aan zijn streamingcijfers. Zijn track X (niet gerelateerd aan het sociale mediaplatform) samen met J Balvin is 1,1 miljard (!) keer beluisterd op Spotify.

De Spaanstalige artiest lijkt niet helemaal door te hebben wat Klaver voor de kost doet. 'Een bekend persoon', schrijft hij ironisch genoeg bij de foto.

Diamond League

Klaver rende in Polen 50,53 seconden, terwijl Marileidy Paulino de snelste was met 49,18. Klavers beste seizoenstijd is 50,11 seconden, haar beste resultaat ooit is 50,10 seconden. Dat liep ze vorig jaar in september.

De Nederlandse krijgt al snel een herkansing. De Diamond League is deze maand nog twee keer in Zwitserland: 20 augustus in Lausanne en 27 en 28 augustus in Zürich. Dan staat ook de 400 meter voor vrouwen weer op het programma.