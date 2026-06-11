Topatlete Lieke Klaver heeft bij de start van het outdoorseizoen nog niet mee kunnen doen om de overwinning op de 400 meter. Daar hoopt ze op de FBK Games verandering in te brengen. Het is nog de vraag of dat gaat lukken.

Klaver geeft op Instagram een update over haar voorbereiding. De topatlete is druk bezig met het oplossen van 'de 400 meter-puzzel'. "De volgende stap: de FBK Games", schrijft ze bij een aantal foto's van haar training.

'Snellere tijden?'

"Ook de volgende stap: snellere tijden?", vraagt ze zich af. Ze hoopt er nog een tandje bij te kunnen doen voor het toernooi in Hengelo op 21 juni. Haar eerste races in het outdoorseizoen waren nog niet op haar hoogste niveau.

Seizoensopening

In Italië kwam ze in haar eerste inviduele wedstrijd in de buitenlucht tot een tijd van 50,62. Dat was wel haar snelste seizoensopener, maar liet nog ruimte over voor verbetering, zo liet Klaver weten op sociale media. In Oslo was ze woensdag 0,02 seconden langzamer. De eindklassering was echter exact hetzelfde: zesde.

Het persoonlijk record van Klaver staat op 49,58. Die tijd liep ze in juli 2024, vlak voor de Olympische Spelen in Parijs. Op de Spelen liep ze vervolgens ook nog één keertje sneller dan de 50 seconden, maar sindsdien slaagde ze daar niet meer in.

Femke Broeders-Bol

Op de FBK Games komt ook Femke Broeders-Bol weer in actie. Door een voetblessure moest ze een groot deel van het indoorseizoen missen. Ze maakte dit jaar de overstap van de 400 meter horden naar de 800 meter en heeft dus een compleet nieuwe 'puzzel' op te lossen.

Broeders-Bol maakt haar outdoordebuut op de 800 meter al op de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava op 16 juni. Dat is vijf dagen voor haar race op de FBK Games in Hengelo, zo maakte de organisatie van de atletiekmeeting in Tsjechië bekend.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover